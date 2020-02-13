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ÖZET | Sivasspor-Antalyaspor maç sonucu: 1-1

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 13.02.2020 21:22 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 0-0'ın rövanşında Antalyaspor deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak yarı finalde Alanyaspor'un rakibi oldu. Antalyaspor'a yarı finali getiren golü Doğukan Sinik atarken, Sivas'ın sayısını ise Yasin Öztekin kaydetti.

ÖZET | Sivasspor-Antalyaspor maç sonucu: 1-1

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sivasspor karşısında evinde 0-0'lık sonuç alan Antalyaspor, deplasmandaki 1-1'lik skorun ardından yarı finale adını yazdırdı.

Sivasspor 31. dakikada Yasin Öztekin'in attığı golle öne geçerken, Antalyaspor'a beraberliği getiren gol, 49. dakikada Doğukan Sinik'ten geldi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, Galatasaray'ı kupanın dışına iten Alanyaspor'un rakibi oldu. Yarı finalin diğer ayağında ise Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşacak.

Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları 3,4 ya da 5 Mart'ta, rövanşlar ise 21,22 ya da 23 Nisan'da oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Sivasspor Doğukan Sinik yasin öztekin

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