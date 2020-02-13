ÖZET | Sivasspor-Antalyaspor maç sonucu: 1-1

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sivasspor karşısında evinde 0-0'lık sonuç alan Antalyaspor, deplasmandaki 1-1'lik skorun ardından yarı finale adını yazdırdı.
Sivasspor 31. dakikada Yasin Öztekin'in attığı golle öne geçerken, Antalyaspor'a beraberliği getiren gol, 49. dakikada Doğukan Sinik'ten geldi.
Bu sonucun ardından Antalyaspor, Galatasaray'ı kupanın dışına iten Alanyaspor'un rakibi oldu. Yarı finalin diğer ayağında ise Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşacak.
Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları 3,4 ya da 5 Mart'ta, rövanşlar ise 21,22 ya da 23 Nisan'da oynanacak.
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