ÖZET | Sivasspor - Galatasaray maç sonucu: 2-2

Süper Lig'in 25. haftası ligin en kritik maçlarından biri olan Sivasspor Galatasaray mücadelesine sahne oldu. Maça hızlı başlayan Sivasspor maçta ilk golü bulan taraf olsa da Galatasaray art arda bulduğu gollerle maçta 2-1 öne geçti. Sivasspor, ikinci yarının başında bulduğu penaltı golü ile durumu 2-2'ye getirdi. Mücadelede başka gol çıkmayınca maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor Galatasaray maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Sivasspor'un golleri 7. dakikada Hakan Arslan ve 59. dakikada Emre Kılınç'tan geldi. Galatasaray'ın golleri ise Feghouli ve Falcao kaydetti.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 49'a yükseltirken, Sivasspor'da puanını 49 yaptı.
Galaatsaray ligin 16. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk ederken, Sivasspor, Antalyaspor deplasmanında puan arayacak.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan , Ceyhun Sesigüzel , Esat Sancaktar
D.G. Sivasspor: Samassa , Marcelo , Caner , Aaron , Uğur Çiftçi , Fatih Aksoy , Hakan Arslan , Mert Hakan , Yasin Öztekin , Fernando , Yatabare
Yedekler: Muammer, Muhammet, Kone, Cofie, Papp, Armin, Claudemir, Barış, Emre
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xx, Ryan Donk , Marcao , Marcelo Saracchi , Mario Lemina , Jean Michael Seri , Ömer Bayram , Sofiane Feghouli , Henry Onyekuru , Radamel Falcao
Yedekler: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Hakan (dk. 7) (D.G. Sivasspor), Falcao (dk. 14), Feghouli (dk. 37) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Fernando (D.G. Sivasspor), Seri (Galatasaray)
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