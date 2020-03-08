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ÖZET | Sivasspor - Galatasaray maç sonucu: 2-2

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.03.2020 20:57 | Son Güncelleme

Spor Toto süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Kıran kırana geçen maçta tam 4 gol çıktı. Galatasaray deplasmanda Sivasspor'la 2-2 berabere kaldı. Sivasspor Galatasaray maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Süper Lig'in 25. haftası ligin en kritik maçlarından biri olan Sivasspor Galatasaray mücadelesine sahne oldu. Maça hızlı başlayan Sivasspor maçta ilk golü bulan taraf olsa da Galatasaray art arda bulduğu gollerle maçta 2-1 öne geçti. Sivasspor, ikinci yarının başında bulduğu penaltı golü ile durumu 2-2'ye getirdi. Mücadelede başka gol çıkmayınca maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor Galatasaray maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Sivasspor'un golleri 7. dakikada Hakan Arslan ve 59. dakikada Emre Kılınç'tan geldi. Galatasaray'ın golleri ise Feghouli ve Falcao kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 49'a yükseltirken, Sivasspor'da puanını 49 yaptı.

Galaatsaray ligin 16. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk ederken, Sivasspor, Antalyaspor deplasmanında puan arayacak.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda kaleci Muslera topu iki hamlede kontrol etti.
  2. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı civarından vuruşunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
  3. dakikada Fatih’in sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahası içerisinde topu alan Hakan’ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
  4. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ömer Bayram'ın ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Feghouli arka direkten topu içeri çevirdi. Pozisyonu iyi takip eden Falcao altıpas içinde boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi. 1-1
  5. dakikada Saracchi, sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Samassa'nın kucağında kaldı.
  6. dakikada Onyekuru'nun pasında ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Feghouli'nin vuruşunda kaleci Samassa topa hakim olmayı başardı.
  7. dakikada Donk'un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya hareketlenen Falcao arka direkten kafayla topu içeri gönderdi. Pozisyonu takip eden Feghouli altıpas içinden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇ DETAYLARI

Stat: 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan , Ceyhun Sesigüzel , Esat Sancaktar
D.G. Sivasspor: Samassa , Marcelo , Caner , Aaron , Uğur Çiftçi , Fatih Aksoy , Hakan Arslan , Mert Hakan , Yasin Öztekin , Fernando , Yatabare
Yedekler: Muammer, Muhammet, Kone, Cofie, Papp, Armin, Claudemir, Barış, Emre
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xx, Ryan Donk , Marcao , Marcelo Saracchi , Mario Lemina , Jean Michael Seri , Ömer Bayram , Sofiane Feghouli , Henry Onyekuru , Radamel Falcao
Yedekler: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Hakan (dk. 7) (D.G. Sivasspor), Falcao (dk. 14), Feghouli (dk. 37) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Fernando (D.G. Sivasspor), Seri (Galatasaray)


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Okuyucu Yorumları 20 yorum
GS şampiyon falan olamaz.
Sarachhi uzatmalarda Kılınç’ı makaslıyor KK yok, Jean Michael pen6 pozisyonunda ikinci sarıyı görmüyor. Neden ? Çünkü hepsi himmet kalkanı ile korunuyor adiler !!
Maçın hakkı Sivas’ındı. Bu adi himmetçi eyyamcı ftöcüler maçı 9 kişi ile tamamlamalıydı ama her zamanki gibi okyanus ötesinden talimat var.
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