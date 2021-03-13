ÖZET | Sivasspor - Karagümrük maç sonucu: 1-0

Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Yiğidolar'a üç puanı getiren golü 45. dakikada Hakan Arslan kaydetti.

Bu sonuçla 4 hafta sonra galip gelmeyi başaran Sivasspor puanını 37'ye yükseltti. Son 3 maçtır galibiyete hasret kalan Karagümrük ise 41 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Göztepe deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

SİVASSPOR - KARAGÜMRÜK

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Sivasspor: Ali Şaşal xx, Uğur xx, Robin xx, Camara xxx, Alaaddin xxx, Cofie xx, Erdoğan xx (Ziya dk. 81 ?), Hakan xxx, Fajr xx, Boyd xx (Garcia dk. 90 ?), Kayode xx (Kone dk. 74 x)

Yedekler: Kerem, Samassa, Muhammet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Roco xx, Campi xx (Ademi dk. 88 ?), Balkovec xxx, Biglia xx, Ndao xx (Jimmy Durmaz dk. 61 xx), Castro xx (Mevlüt dk. 61 x), Borini xx, Bertolacci xx (Lens dk. 80 x), Sobiech xx (Salibur dk. 46 xx)

Yedekler: Aykut, Alparslan, Koray, Fatih, Emre

Teknik Direktör: Şenol Can

Gol: Hakan (dk. 45) (D.G. Sivasspor)

Sarı kartlar: Fajr (D.G. Sivasspor), Biglia (Karagümrük)

