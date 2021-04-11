ÖZET | Sivasspor - Konyaspor maç sonucu: 3-1

Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor ile İlhan Palut'un takımı Konyaspor kozlarını paylaştı. Sivasspor'un gollerini 27. dakikada Yatabare ve 67. dakikada Kayode ve 87. dakikada Robin Yalçın penaltıdan attı. Ev sahibi takımın tek golünü ise 55. dakikada Zymer Bytyqi kaydetti.

Öte yandan Sivasspor'da Hakan Arslan, 80. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı. Sivasspor, bu sonucun ardından 47 puana yükselirken yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Konyaspor 40 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Konyaspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

SİVASSPOR - KONYASPOR

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Erdem Bayık xx, Bilal Gölen xx

Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Uğur Çiftçi xx, Coffie x (Claudemir dk. 66 x), Robin Yalçın xx, Camara xx, Ahmet Oğuz xx, Hakan Arslan xx, Fajr xx (Kone dk. 90+4 ?), Gradel xx (Caner Osmanpaşa dk. 82 ?), Tyler Boyd x (Erdoğan dk. 66 x), Yatabare x (Kayode dk. 66 x)

Yedekler: Muammer Yıldırım, Samassa, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Ninga

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay