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ÖZET | Sporting Lizbon-Portimonense maç sonucu: 2-1

FUTBOL HABERLERİ  | 10.02.2020 07:45 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting Lizbon, Portekiz Premier Lig'de Portimonense'yi 2-1 mağlup etti.

ÖZET | Sporting Lizbon-Portimonense maç sonucu: 2-1

Portekiz liginin 20. haftasına 4. sırada başlayan Sporting Lizbon, puan tablosunun 17. basamağındaki Portimonense'yi ağırladı.

İlk yarı, Portimonenseli Martinez'in 26 ve Sporting Lizbonlu Mathieu'nün 31. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti. Sporting Lizbon, Jadson'un 72. dakikada kendi kalesine attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Puanını 35'e çıkaran Sporting Lizbon 3. sıraya yükseldi.

Medipol Başakşehir, 20 Şubat'taki Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak.

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Anahtar Kelimeler:
sporting lizbon Portimonense

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