ÖZET | Sporting Lizbon-Portimonense maç sonucu: 2-1

Portekiz liginin 20. haftasına 4. sırada başlayan Sporting Lizbon, puan tablosunun 17. basamağındaki Portimonense'yi ağırladı.
İlk yarı, Portimonenseli Martinez'in 26 ve Sporting Lizbonlu Mathieu'nün 31. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti. Sporting Lizbon, Jadson'un 72. dakikada kendi kalesine attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Puanını 35'e çıkaran Sporting Lizbon 3. sıraya yükseldi.
Medipol Başakşehir, 20 Şubat'taki Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak.
Bayern Münih - Leipzig maç özeti!
Fatih Terim: Dejavu yaşıyor gibiyim
Adem Büyük: Savaşmaya geldim!
Beşiktaş'tan flaş VAR paylaşımı!
Beşiktaş Başkanı hastanelik oldu
Trabzonspor'dan Ali koç'a flaş cevap
Talisca'dan virüs açıklaması
Baiano özür diledi
Kar yağışı nedeniyle 9 karşılaşma ertelendi
Olay sözler: Ligden çekilelim
Ersun Yanal'ın tepkisi: Şerefsiz, görmedin desem...
7 gollü çılgın maçta gülen Leverkusen
Türkiye'nin efsanesiydi! Yaşam mücadelesi veriyor
Centilmen futbolcuya övgü yağmuru
Okuyucu Yorumları 0 yorum