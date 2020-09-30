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  4. ÖZET | Tottenham - Chelsea maç sonucu: 5-4 (PENALTILAR)

ÖZET | Tottenham - Chelsea maç sonucu: 5-4 (PENALTILAR)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 30.09.2020 09:22 | Son Güncelleme

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Tottenham, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Chelsea'yi penaltılar sonucu 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu. 19. dakikada Chelsea Timo Werner'in golüyle 1-0 öne geçti. 83. dakikada Tottenham, Erik Lamela ile skora eşitliği sağladı. Tottenham bütün penaltıları gole çevirirken Chelsea'de Mount penaltı atışından yararlanamadı ve Tottenham Lig Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

ÖZET | Tottenham - Chelsea maç sonucu: 5-4 (PENALTILAR)

İngiltere Lig Kupası 2020-2021 sezonu 4. turunda normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Tottenham, Chelsea'yi penaltılarda 5-4 yenerek çeyrek finale yükseldi.

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Turnuvanın 4. turuna, İngiltere'nin köklü kulüpleri Tottenham ile Chelsea arasındaki karşılaşmayla başlandı. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Chelsea, 19. dakikada Timo Werner'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

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İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Tottenham, 83. dakikada Erik Lamela'nın ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşmanın normal süresi bu skorla sona erince penaltı atışlarına geçildi. Tottenham, penaltı atışları sonunda rakibini 5-4 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

(AA)

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