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ÖZET | Tottenham - Manchester United maç sonucu: 1-1

İNGİLTERE HABERLERİ  | 20.06.2020 09:48 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Tottenham sahasında Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Tottenham 27'de Bergwijn ile öne geçerken, Kırmızı Şeytanlar bu gole 81'de Bruno Fernandes'in penaltısıyla karşılık verdi.

ÖZET | Tottenham - Manchester United maç sonucu: 1-1

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniye Premier Lig'e verilen 100 günlük aranın ardından yapılan maçta Tottenham, Manchester United'ı konuk etti.

Londra ekibi Tottenham, 27. dakikada Steven Bergwijn'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Manchester United da Bruno Fernandes'in 81. dakikada penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı ve maç bu skorla sona erdi: 1-1. Bu sonucun ardından Manchester United ligdeki puanını 46'ya, Tottenham ise 42'ye yükseltti.

(AA)

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