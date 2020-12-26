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ÖZET | Trabzonspor 0-2 Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.12.2020 20:55 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı konuk etti. Sarı kırmızılılar, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Abdullah Avcı, bu mağlubiyetle Trabzonspor ile ligde ilk yenilgisini almış oldu. Trabzonspor - Galatasaray maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Trabzonspor 0-2 Galatasaray

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Arda Turan ve 55. dakikada Oğulcan Çağlayan attı.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray, puanını 29'a yükseltti ve liderlik koltuğuna yerleşti. Trabzonspor'un ise 6 maçlık namağlup serisi sona erdi ve 20 puanda kaldı.

Galatasaray, bir sonraki lig maçında 2 Ocak 2021 saat 19.00'da Antalyaspor ile evinde karşılaşacak. Trabzonspor ise 3 Ocak 2021 saat 16.00'da Karagümrük'e konuk olacak.

FALCAO, 8 MAÇ SONRA KADRODA

Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, 2 ay sonra maç kadrosuna alındı. Galatasaray'da son olarak ligin 6. haftasında 24 Ekim'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının kadrosunda yer alan 34 yaşındaki futbolcu, sonrasındaki 8 resmi müsabakada forma giyemedi. Söz konusu müsabakaların 1'inde cezalı olan Falcao, kalan süreçte 7 karşılaşmayı ise sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

FEGHOULI SAKATLANARAK ÇIKTI

Galatasaray'da Sofiane Feghouli, 29. dakikada sağ baldırının arkasını tutarak kendini yere bıraktı ve değişiklik istedi. Feghouli'nin yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pasında ceza yayı gerisinden Feghouli'nin sert ve düzgün vuruşunda, top az farkla üsten auta çıktı.

  2. dakikada Djaniny'nin pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Flavio'nun sert şutunda, top yandan auta gitti.

  3. dakikada Flavio'nun kendi yarı alanından uzun pasında savunmanın arkasında topla hareketlenen Djaniny'nin sağ çaprazda kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya pozisyondaki şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

  4. dakikada Arda Turan'ın pasında ceza alanına sokulan Emre Kılınç'ın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topu kontrol etti.

  5. dakikada Baker'in soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Hugo'nun kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk, sol üst köşeya giden topu kornere çelmeyi başardı.

  6. dakikada Galatasaray'da sakatlanan Feghouli'nin yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.

  • dakikada sağdan hareketlenerek ceza alanına giren ve Oğulcan Çağlayan ile duvar pası yapan Emre Kılınç'ın yakın mesafeden şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan dönerken, pozisyonu takip eden Arda Turan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

    • İLK YARI SONUCU: Trabzonspor 0-1 Galatasaray

    (İkinci yarıdan dakikalar birazdan...)

    TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇ DETAYLARI

    Stat: Medical Park

    Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

    Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hugo, Marlon, Baker, Yusuf Sarı, Flavio, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Djaniny

    Galatasaray: Okan Kocuk, Elabdellaoui, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 34 Ömer Bayram), Emre Kılınç, Belhanda, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan

    Gol: Dk. 44 Arda Turan (Galatasaray)

    Sarı kartlar: Dk. 14 Taylan Antalyalı, Dk. 24 Elabdellaoui (Galatasaray), Dk. 35 Flavio, Dk. 41 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

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