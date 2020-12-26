ÖZET | Trabzonspor 0-2 Galatasaray

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Arda Turan ve 55. dakikada Oğulcan Çağlayan attı.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray, puanını 29'a yükseltti ve liderlik koltuğuna yerleşti. Trabzonspor'un ise 6 maçlık namağlup serisi sona erdi ve 20 puanda kaldı.

Galatasaray, bir sonraki lig maçında 2 Ocak 2021 saat 19.00'da Antalyaspor ile evinde karşılaşacak. Trabzonspor ise 3 Ocak 2021 saat 16.00'da Karagümrük'e konuk olacak.

FALCAO, 8 MAÇ SONRA KADRODA

Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, 2 ay sonra maç kadrosuna alındı. Galatasaray'da son olarak ligin 6. haftasında 24 Ekim'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının kadrosunda yer alan 34 yaşındaki futbolcu, sonrasındaki 8 resmi müsabakada forma giyemedi. Söz konusu müsabakaların 1'inde cezalı olan Falcao, kalan süreçte 7 karşılaşmayı ise sakatlığı nedeniyle kaçırdı.