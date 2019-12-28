ÖZET | Trabzonspor 6-2 Kayserispor maç sonucu

Süper Lig'in ilk devre son maçında Trabzonspor evinde Kayserispor'u konuk etti. Mücadelede fırtına gibi esen Trabzonspor Kayserispor'u 6-2 mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor - Kayserispor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Maça hızlı başayan bordo mavililer 7. dakikada Sörloth ile öne geçti. Maçta tempoyu arttıran Trabzonspor 37. dakikada Nwakaeme ve 47. dakikada Sturridge ile art arda goller buldu. Farka koşan Trabzonspor 66. dakikada Sturridge ile 4. golünü buldu. Hızını hiç kesmeyen Trabzonspor'da 5. gol Abdülkadir Parmak'tan geldi. Maçın skorunu 90+3'de attığı golle Sörloth ilan etti.

Kayserispor'un golleri 43. dakikada Ömer Uzun'dan ve 82. dakikada Kravets'den geldi.

Trabzonspor bu galibiyetle puanını 32'ye çıkardı. Kayserispor ise 10 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

ÜNAL KARAMAN, KADROYU BOZMADI

Trabzonspor'da Konyaspor maçının kadrosu değişmedi.

Teknik direktör Ünal Karaman, geçen hafta deplasmanda 1-0 kazandıkları İttifak Holding Konyaspor maçındaki 11'e bu hafta da görev verdi.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, gribal enfeksiyon geçiren Doğan Erdoğan ve cezalı Yusuf Sarı kadroda yer almadı. Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi de yabancı kontenjanı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.