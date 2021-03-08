ÖZET | Trabzonspor-Alanyaspor: 1-3

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 3-1 kazandı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, 66. dakikada Ceyhun Gülselam'ın asistinde Mustafa Pektemek ile 73. ve 90+8. dakikalarda Davidson'dan geldi. Trabzonspor'da VAR incelemesi sonrasında kazanılan penaltı için topun başına gelen Bakasetas, 80. dakikada takımının tek golünü kaydetti.
Öte yandan Trabzonspor'da sarı kart gören Vitor Hugo, BB Erzurumspor deplasmanında cezalı duruma düştü.
Bu sonucun ardından son 3 maçta 2. yenilgisini alan Trabzonspor, 51 puanla, 1 maçı eksik olan zirvedeki Beşiktaş'ın 9 puan gerisinde kaldı. 4 maç sonra kazanan Alanyaspor ise 46 puana yükseldi.
Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacakken, Alanyaspor ise evinde Antalyaspor ile derbiye çıkacak.
Trabzonspor'un ilk 11'inde 2 oyuncu değişikliğine gidildi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan ve 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden Abdulkadir Parmak'ın yerine Lewis Baker'a, Djaniny Semedo'nun yerine ise Benik Afobe'ye görev verdi.
Sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür ve Trondsen de kadroda yer almayan isimler oldu.
Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşmanın başlangıç kadrosunda yer alan Benik Afobe, 16 hafta sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Orta saha oyuncusu Lewis Baker da 4 maç aradan sonra ilk 11'de forma şansı buldu.
Öte yandan, Trabzonsporlu bir grup taraftar, maç öncesi bordo-mavili takımın otobüsünün geçiş güzergahında meşale yakıp, tezahüratlar yaptı.
Aytemiz Alanyaspor'da ise kaleci Jose Marafona, savunmada Steven Caulker, forvette de Khouma Babacar sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, Davidson ise yedek soyunduruldu.
Karşılaşma öncesi, helikopter kazasında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.
10' dakikada konuk takımın sol taraftan kullandığı köşe atışında, savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanının hemen dışındaki Salih Uçan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şık aşırma vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahale etmeye çalıştığı top üst direkten döndü.
22' dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutunda kaleci Serkan Kırıntılı, sağ tarafına gelen topu yatarak çıkardı.
37' dakikada Moubandje'nin ceza alanı dışından vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın çeldiği topu Kadzior, filelere gönderdi. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
38' dakikada Afobe'nin kafa ile indirdiği topu ceza yayı üzerinden Bakasetas kaleye gönderdi ancak kaleci Serkan Kırıntılı, topu çıkardı.
50’nci dakikada Edgar’ın ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği aşırtma şutunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.
51’inci dakikada Ekuban’ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta Serkan yumruklayarak topu uzaklaştırdı.
64’üncü dakikada Berat’ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği şut üstten auta gitti.
66’ncı dakikada Efecan’ın sağ kanattan ortasında Ceyhun’un altıpasın içerisinden kafayla arka direğe indirdiği topu Mustafa uygun pozisyonda kafa vuruşu ile ağlarla buluşturdu: 0-1.
73’üncü dakikada orta sahadan savunmanın çıkarken kaptırdığı topla orta sahadan ceza sahasına kadar inen Davidson’un sol çaprazdan kaleye gönderdiği yerden şut ağlara gitti: 0-2.
77’nci dakikada Nwakaeme’nn ceza sahası içerisinde kaleye gönderdiği top savunmada Berkan’ın eline çarptı. VAR’dan gelen uyarıyla hakem Serkan Tokat pozisyonu izledikten sonra penaltı kararına hükmetti.
80’inci dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas kaleci Serkan’ın sağından topu ağlarla buluşturdu: 1-2.
90+8'inci dakikada ceza sahası içerisinde sol kanattan Moubandje’nin ortasında bir anda bomboş kalan Davidson’un sağ çaprazdan gelişine kaleye gönderdiği top ağlara gitti: 1-3.
Karşılaşma 3-1 Aytemiz Alanyaspor’un üstünlüğü ile sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN
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