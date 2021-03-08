ÖZET | Trabzonspor-Alanyaspor: 1-3

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 3-1 kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, 66. dakikada Ceyhun Gülselam'ın asistinde Mustafa Pektemek ile 73. ve 90+8. dakikalarda Davidson'dan geldi. Trabzonspor'da VAR incelemesi sonrasında kazanılan penaltı için topun başına gelen Bakasetas, 80. dakikada takımının tek golünü kaydetti.

Öte yandan Trabzonspor'da sarı kart gören Vitor Hugo, BB Erzurumspor deplasmanında cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından son 3 maçta 2. yenilgisini alan Trabzonspor, 51 puanla, 1 maçı eksik olan zirvedeki Beşiktaş'ın 9 puan gerisinde kaldı. 4 maç sonra kazanan Alanyaspor ise 46 puana yükseldi.

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacakken, Alanyaspor ise evinde Antalyaspor ile derbiye çıkacak.

AVCI'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor'un ilk 11'inde 2 oyuncu değişikliğine gidildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan ve 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden Abdulkadir Parmak'ın yerine Lewis Baker'a, Djaniny Semedo'nun yerine ise Benik Afobe'ye görev verdi.