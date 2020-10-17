ÖZET | Trabzonspor - Başakşehir: 0-2

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli çeken mücadeleyi Başakşehir, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Başakşehir bu galibiyetle sezonun ilk 3 puanını almış oldu. Trabzonspor - Başakşehir maç özeti ve maçın detayları haberimizde... Başakşehir'e galibiyeti getiren gol, 32. dakikada İrfan Can Kahveci ve 53. dakikada Edin Visca'dan geldi. Başakşehir'in Fenerbahçe'den yeni transferi Deniz Türüç, çıktığı ilk maçta Edin Visca'nın golünde asisti yapan isim oldu. Bu sonucun ardından ligdeki ilk galibiyetini alan Başakşehir, geçen haftaki Göztepe beraberliğiyle birlikte puanını 4 yaparken, bu sezon 2. yenilgisini yaşayan Trabzonspor 5 puanda kaldı. Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir evinde Antalyaspor ile karşılaşacakken, Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile kritik bir mücadeleye çıkacak. TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR'İ YENEMİYOR Trabzonspor, son 5 sezonda oynadığı tüm takımlara karşı en az 1 galibiyet alırken, sadece Başakşehir'i yenemedi. Bordo-mavililer, rakibi ile oynadığı son 11 maçta 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

BAŞAKŞEHİR, YENİNCE GOL YEMİYOR Başakşehir, Trabzonspor'u mağlup ettiği son 8 maçın 6'sında kalesini gole kapatmayı başardı. Öte yandan Trabzonspor, evindeki son 10 maçında da gol yedi ve Süper Lig'de şu anda bu anlamda en uzun seriyi yaşayan takım konumunda yer aldı. TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ 1' İlk düdük geldi, zorlu mücadele başladı... 2' Mücadele orta alanda karşılıklı top kayıplaryla başladı. 4' Visca, ara pasıyla sağdan hareketlenen Caiçara'yı düşündü ama Vitor Hugo araya girerek topu taca gönderdi. 6' Kamil Ahmet'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Abdülkadir, şut açısını bulduktan sonra vuruşunu yaptı ama Skrtel'den döndü top... 7' Ceza sahası dışında topla buluşan Baker'ın sert şutunda kaleci Mert sağına uzanarak topu kornere çeldi. 9' Abdülkadir'in kullandığı serbest vuruşta Afobe penaltı noktası üzerinde yükselip kafa vuruşunu yaptı ama Mert üzerine gelen topu rahat bir şekilde kontrol etti. 14' Rafael'in sağdan ön direğe doğru çevirdiği topa Demba Ba hareketlendi ancak Edgar Ie kritik bir hamleyle rakibine vuruş şansı tanımadı.

15' Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Visca'nın dar açıdan yaptığı vuruşta top Uğurcan'dan sekti. Dönen topu önünde bulan Demba Ba'nın vuruşunda Uğurcan üzerine gelen topu bu kez kontrol etti. 16' Abdülkadir'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Sefa'nın vuruşunda top Mert'te kaldı. 17' Rafael'in pasında sol kanatta topla buluşan Bolingoli'nin ortasında Demba Ba'yı aşan topu arka direkte Marlon karşıladı... 19' Başakşehir bu dakikalarda topa daha fazla sahip olmaya başladı. Trabzonspor topu üçüncü bölgeye taşımakta güçlük çekiyor. 25' Visca'nın pasında sağ kanatta topu alan Caiçara bekletmeden topu içeri çevirdi ama penaltı noktası üzerinde Kamil Ahmet topu karşıladı ve taca gönderdi. 29' TRABZONSPOR GOLE YAKLAŞTI: Ani gelişen atakta Marlon'un ortasında Afobe kafayla topu arkasındaki Safa'ya indirdi. Onun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta Mert topu kornere çeldi. 31' GOL! Orta alanda Baker'dan topu çalan İrfan Can, ceza sahasına yönelirken çizgi üzerinden vuruşunu yaptı ama top savunmadan geri geldi. Dönen topu yeniden alan İrfan Can, şut açısını bulup sol ayağıyla sağ köşeye düzgün bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı.

35' Ani gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir'in ara pasında savunma arkasına sarkan Afobe, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Mert'i geçemedi ama öncesinde kalkan bir ofsayt bayrağı var... 37' Kamil Ahmet'in pasında topu alan Pereira sağdan son çizgiye inerek ortasını yaptı ama Skrtel kafayla kritik bir müdahale yaparak tehlikeyi önledi. 39' Baker'ın pasında ceza sahası dışında topu alan Kamil Ahmet yerden bir şutla şansını denedi ama top Epureanu'dan geri döndü. 44' Ceza sahası dışında topla buluşan Baker'ın sert şutunda Mert gole izin vermedi. 45' Bu arada karşılaşmada ilk yarının sonuna en az 2 dakikalık duraklama süresi ilave edildi. İLK YARI SONUCU: Trabzonspor 0-1 Başakşehir 46' Visca'nın pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan İrfan Can'ın vuruşunda top farklı şekilde üstten auta çıktı. 53' GOL! Ceza sahası içi sağ çaprazda uzak köşede topla buluşan Edin Visca, sağ ayağıyla harika bir vuruş yaparak yakın köşeden topu ağlara gönderdi. 55' Başakşehir'de Bolingoli rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kartla cezalandırıldı.