ÖZET | Trabzonspor - Çaykur Rizespor maç sonucu: 5-2

Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta 2-2 berabere kaldığı Beşiktaş maçı 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı. Bordo-mavililerde sağ bekte sakatlığı bulunan Pereira'nın yerine Kamil Ahmet Çörekçi, stoperde cezalı Campi'nin yerine Hüseyin Türkmen, orta sahada Doğan Erdoğan'ın yerine kart cezası sona eren Obi Mikel, forvette ise Sturridge'in yerine Ekuban ilk 11'de sahaya çıktı. Sakatlıkları süren Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf Sarı, Sturridge ve sarı kart cezalısı Campi, kadroda yer almadı. Trabzonspor karşılaşmaya, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Da Costa, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Guilherme, Sosa, Ekuban, Sörloth 11'i ile başladı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Da Costa, 71. dakikada Ekuban, 77. dakikada penaltıdan Jose Sosa, Nwakaeme ve 90+7'de N'diaye kaydetti. Çaykur Rizespor'un golleri 36. dakika Melnjak ve 90. dakikada Skoda'dan geldi.

Karşılaşma öncesi bütün stat Türk bayrakları ile donatılırken, iki takım taraftarlarına da bayrak dağıtıldı. Tribünlerde yer alan binlerce taraftar, ellerinde Türk bayraklarını dalgalandırdı ve "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerin isimlerinin okunduğu sırada ise duygulu anlar yaşandı. Stadyumda şehitlerin isimleri tek tek anons edilirken taraftarlar hep birlikte "burada" diye bağırdı. Trabzonsporlu futbolcular karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya Türk bayrağı basılı siyah tişörtlerle çıktı. Medical Park Stadı'nda oynanan maç öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, futbolcular da sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı. Trabzonspor'un takım otobüsünün önüne de Türk bayrağı asıldığı görüldü. Stat kenarındaki reklam panolarına ise "bir ölür, bin diriliriz" yazıldı.

Trabzonspor'da 29 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde AEK ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından menisküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür, ilk kez kadroya alındı. Ligde ise en son 2. haftadaki Yeni Malatyaspor maçında görev yapan genç futbolcu, 183 günlük aranın ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasında kulübede yer aldı.

MELNJAK, RİZESPOR'U ÖNE GEÇİRDİ

Trabzonspor karşılaşmanın ilk yarısında oldukça etkisiz bir oyun ortaya koydu. Rakip kaleye etkili gitmekte sıkıntı yaşayan Trabzonspor, etkili atak geliştiremedi. İlk yarıda daha iyi bir oyun ortaya koyan Çaykur Rizespor, Trabzonspor kalesinde zaman zaman etkili pozisyonlar üretti. Dakikalar 36'yı gösterdiğinde Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Ceza alanı yakın mesafede Da Costa'nın markajına rağmen Skoda topu Melnjak'a aktardı. Bu futbolcu da altıpas çizgisi hemen gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Bu golle Çaykur Rizespor soyunma odasına önde gitti.

BERABERLİK GOLÜ DA COSTA'DAN

Karşılaşmanın ikinci yarısına başlarken, Trabzonspor'da Guilherme'nin yerine Anthony Nwakaeme girdi. Bu değişikliğin ardından Trabzonspor, Çaykur Rizespor kalesinde büyük baskı kurdu. oyunu tek kaleye çeviren Trabzonspor, ilk golü 65. dakikada kornerden buldu. Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direğe iyi hareketlenen Da Costa şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.

EKUBAN'DAN ÜSTÜNLÜK GOLÜ

Üstünlük golünü bulabilmek için baskısını arttıran Trabzonspor, 71. dakikada 2-1 öne geçti. Sosa'nın kullandığı kornerde top herkesi geçip arka direkteki Ekuban'ın önünde kaldı. Ekuban sol ayağıyla yakın mesafeden sert bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi. Ligde 1 Eylül'deki Fenerbahçe maçından sonra ilk kez gol atan Ekuban büyük sevinç yaşadı.