ÖZET | Trabzonspor - Çaykur Rizespor maç sonucu: 5-2

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Tam 4 golün çıktığı mücadelede Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 5-2'lik skorla geçmeyi başardı. Trabzonspor Çaykur Rizespor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Da Costa, 71. dakikada Ekuban, 77. dakikada penaltıdan Jose Sosa, Nwakaeme ve 90+7'de N'diaye kaydetti. Çaykur Rizespor'un golleri 36. dakika Melnjak ve 90. dakikada Skoda'dan geldi.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 48'e yükseltirken, Çaykur Rizespor 24 puanda kaldı.
Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta 2-2 berabere kaldığı Beşiktaş maçı 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı. Bordo-mavililerde sağ bekte sakatlığı bulunan Pereira'nın yerine Kamil Ahmet Çörekçi, stoperde cezalı Campi'nin yerine Hüseyin Türkmen, orta sahada Doğan Erdoğan'ın yerine kart cezası sona eren Obi Mikel, forvette ise Sturridge'in yerine Ekuban ilk 11'de sahaya çıktı. Sakatlıkları süren Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf Sarı, Sturridge ve sarı kart cezalısı Campi, kadroda yer almadı. Trabzonspor karşılaşmaya, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Da Costa, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Guilherme, Sosa, Ekuban, Sörloth 11'i ile başladı.
Trabzonspor'da 29 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde AEK ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından menisküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür, ilk kez kadroya alındı. Ligde ise en son 2. haftadaki Yeni Malatyaspor maçında görev yapan genç futbolcu, 183 günlük aranın ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasında kulübede yer aldı.
Karşılaşma öncesi bütün stat Türk bayrakları ile donatılırken, iki takım taraftarlarına da bayrak dağıtıldı. Tribünlerde yer alan binlerce taraftar, ellerinde Türk bayraklarını dalgalandırdı ve "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerin isimlerinin okunduğu sırada ise duygulu anlar yaşandı. Stadyumda şehitlerin isimleri tek tek anons edilirken taraftarlar hep birlikte "burada" diye bağırdı. Trabzonsporlu futbolcular karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya Türk bayrağı basılı siyah tişörtlerle çıktı. Medical Park Stadı'nda oynanan maç öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, futbolcular da sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı. Trabzonspor'un takım otobüsünün önüne de Türk bayrağı asıldığı görüldü. Stat kenarındaki reklam panolarına ise "bir ölür, bin diriliriz" yazıldı.
Trabzonspor karşılaşmanın ilk yarısında oldukça etkisiz bir oyun ortaya koydu. Rakip kaleye etkili gitmekte sıkıntı yaşayan Trabzonspor, etkili atak geliştiremedi. İlk yarıda daha iyi bir oyun ortaya koyan Çaykur Rizespor, Trabzonspor kalesinde zaman zaman etkili pozisyonlar üretti. Dakikalar 36'yı gösterdiğinde Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Ceza alanı yakın mesafede Da Costa'nın markajına rağmen Skoda topu Melnjak'a aktardı. Bu futbolcu da altıpas çizgisi hemen gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Bu golle Çaykur Rizespor soyunma odasına önde gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısına başlarken, Trabzonspor'da Guilherme'nin yerine Anthony Nwakaeme girdi. Bu değişikliğin ardından Trabzonspor, Çaykur Rizespor kalesinde büyük baskı kurdu. oyunu tek kaleye çeviren Trabzonspor, ilk golü 65. dakikada kornerden buldu. Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direğe iyi hareketlenen Da Costa şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.
Üstünlük golünü bulabilmek için baskısını arttıran Trabzonspor, 71. dakikada 2-1 öne geçti. Sosa'nın kullandığı kornerde top herkesi geçip arka direkteki Ekuban'ın önünde kaldı. Ekuban sol ayağıyla yakın mesafeden sert bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi. Ligde 1 Eylül'deki Fenerbahçe maçından sonra ilk kez gol atan Ekuban büyük sevinç yaşadı.
Öne geçmesine rağmen oyunda üstünlüğü bırakmayan Trabzonspor, 74. dakikada penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Nwakaeme ceza sahasına girdi ve Talbi'den sıyrılırken yerde kaldı. Hakem pozisyonun ardından tereddütsüz penaltı noktasını işaret etti. Penaltıda topun başına geçen Jose Sosa düzgün bir vuruşla skoru 3-1'e getiren golü kaydetti.
Karşılaşmanın 79. dakikasında Trabzonspor ceza sahasında inanılmaz bir karambol yaşandı. Sonrasında Skoda topu ağlara göndermeyi başardı ve farkı bire indirdi. Ancak bu gol geçersiz sayıldız. Pozisyonun ardından hakem VAR odası ile görüştü ve ağlara giden top elle oynama sebebiyle geçerlilik kazanmadı.
Çaykur Rizesporlu Oğulcan'ın vuruşunda Obi Mikel'e çarpan top sonrası hakem elle oynama şüphesiyle VAR incelemesi başlattı. Hakem, VAR incelemesi sonucu beyaz noktayı gösterdi ve Obi Mikel, ikinci sarı kartla oyundan atıldı. Milan Skoda ise 90+6. dakikada attığı golle skoru 4-2 yaptı.
Gol yağmurunun yaşandığı maçta son sözü söyleyen Badou Ndiaye oldu. Trabzonspor'un orta saha oyuncusu badou ndiaye, 90+8'de attığı golle durumu 5-2 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.
6. dakikada Melnjak'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Skoda'nın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.
11. dakikada Sasse'nin pasıyla topla buluşan Boldrin'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
17. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağından topu önüne alan Boldrin'in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
19. dakikada Guilherme'nin ceza alanı dışından vuruşunda top yandan auta çıktı.
34. dakikada Ndiaye'nin pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Guilherme'NİN kaleye gönderdiği topu Talbi kornere gönderdi.
36. dakikada sağ taraftan gelişen Çaykur Rizespor atağından ceza sahası içinde Milan Skoda'nın pasıyla kale sahasında topla buluşan Melnjak meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
59. dakikada Sosa'nın sağ kanattan kullandığı serbest atışta, ceza sahası içinde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
61. dakikada Sörloth'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.
66. dakikada Sosa'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte topu iyi yükselen Da Costa meşin yuvarlağı kaleci Gökhan'ın sağından filelere gönderdi. 1-1
70. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı köşe atışında kale sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Ekuban, kaleci Gökhan'ın solunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
76. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Nwakaeme, Fernandes'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına gelen nSosa, kaleci Gökhan'ın solundan meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-1
86. dakikada Sörloth'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Nwakaeme, kaleci Gökhan'ın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1
90+2. dakikada Obi Mikel'in eline çarpan topu VAR'da izleyen hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Milan Skoda, topu ağlara göndererek takımının ikinci golünü kaydetti. 4-2
90+3. dakikada Nwakaeme'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye'nin düzgün vuruşunda meşin filelere gitti. 5-2
Stat: Medical Park
Hakemler: Abdülkadir Bitigen , İsmail Şencan , Mehmet Cem Satman
Trabzonspor: Uğurcan Çakır , Kamil Ahmet Çörekçi , Hüseyin Türkmen , Da Costa , Novak , Obi Mikel , Sosa , Guilherme , Ndiaye , Ekuban , Sörloth
Yedekler: Erce Kardeşler, Nwakaeme, Abdulkadir Ömür, Doğan Erdoğan, Messias, Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Bilal Başacıkoğlu, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer
Çaykur Rizespor: Gökhan , Moroziuk , Talbi , Fernandes , Melnjak , Oğuz , Diomande, Aminu, Boldrin , Sasse , Milan Skoda
Yedekler: Zafer, Aberhoun, Abdullah Durak, Uğulcan Çağlayan, Samudio, Denys Garmash, Burak Albayrak, Tunay Torun, Alberk Koç, Orhan Ovacıklı
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gol: Meljank (dk. 36) (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)
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