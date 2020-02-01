ÖZET | Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-1 maç sonucu

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. 1. dakikada yediği golle maça 1-0 geride başlayan Trabzonspor, golün ardından hızlı toparlandı ve bulduğu iki golle Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor - Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Maçta başlama düdüğün çalmasından 46. saniye sonra Fenerbahçe Max Kruse'nin ayağıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Sörloth ve 32. dakikada Novak kaydetti.

Luiz Gustavo 90+5'de hakeme itirazdan ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 38'e yükseltirken, Fenerbahçe ise 37 puanda kaldı.

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor Gençlerbirliği deplasmanına giderken, Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

1. dakikada Rodrigues'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Krues'nin ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluştu. 0-1

15. dakikada Gustavo'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kruse'nin vuruşunda savunmadan seken top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

16. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth'ün sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'ın sağından ağalarla buluştu. 1-1

28. dakikada Yusuf Sarı'nın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.

32. dakikada Sosa'nın ceza sahası içine gönderdiği topu Campi kafa ile kale sahası içine gönderdi. Novak'ın kafa vuruşunda Altay'ın parmaklarıyla müdahale ettiği meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 2-1

34. dakikada Vedat Muriqi'nin sağ taraftan ceza sahası içine doğru yerden gönderdiği topa Dirar'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

42. dakikada Pereira'nın kale sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Sörloth'ün kafa vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

43. dakikada Isla'nın derinlemesine pasında sağ çaprazda topla buluşan Vedat Muriqi'nin vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topa kornere çıkardı.

44. dakikada Vedat Muriqi'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Tolga Ciğerci'nin vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

55. dakikada Kruse'nin ceza sahası içine doğru kullandığı serbest vuruşta Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

73. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Campi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

74. dakikada Deniz Sürüç'ün sol taraftan ortasında Vedat Muriqi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

81. dakikada Gustavo'nun uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

89. dakikada Sosa'nın ceza sahası içine ortasında Sörloth'ün kafa vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.

90. dakikada Emre'nin kale sahası içine doğru gönderdiği topta Kruse kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise kaleci Uğurcan Çakır mutlak tehlikeyi önledi.