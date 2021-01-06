ÖZET | Trabzonspor - Göztepe: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

dakikada Serkan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Ekuban'ın ön direkteki kafa vuruşu auta gitti.

GOL | 27. dakikada rakibinden çok sıyrılarak ceza sahasına giren Djaniny'nin içeri çevirdiği topta Abdülkadir Ömür ile Atınç topa birlikte dokunurlarken direkten dönen top sonrası Ekuban, boş kaleye vuruşunu yaparak takımını öne geçirdi: 1-0.

dakikada Trabzonspor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortaya Obinna, ters bir kafa vuruşu yaparken İrfan Can topu çıkarmayı başardı.

SARI KART | 18. dakikada Göztepe'de Berkan Emir, Ekuban'ı arkadan çekerek yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

SARI KART | 11. dakikada kendisinden sıyrılan Ideye'ye yaptığı müdahale sonrası Trabzonspor'da Hosseini sarı kart gördü.

Trabzonspor, Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Göztepe’yi konuk ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yükselişe geçerek 23 puanla 7. sıraya tırmanan Bordo-Mavililer, Göztepe’yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyordu. Maç 1-0'lık skorla sonuçlandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Fatih Karagümrük maçına göre Göztepe karşısında ilk 11’de tek değişikliğe gitti. Avcı, orta sahada Flavio’nun yerine Abdülkadir Ömür’e şans verdi. Kadro dışı bırakılan Plaza, Diabate ve Bilal’in yanı sıra sakatlığı bulunan Vitor Hugo ve izinli olan Yusuf Sarı kadroda yer almadı.

SARI KART | 85. dakikada Göztepe'de Obinna, Kamil Ahmet'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

SARI KART | 59. dakikada Göztepe'de Atınç, Abdulkadir Parmak'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

dakikada Trabzonspor, yine sol kanattan etkili geldi. Nwakaeme'nin içeri kat ederek sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruş, uzak kale direğine çarparak auta gitti.

ALTYAPIDAN 8 OYUNCU KADRODA

Bordo-mavililerde Göztepe karşılaşmasının 21 kişilik kadrosuna altyapıdan yetişen 8 oyuncu dahil edildi. Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Abdulkadir Parmak ile Abdülkadir Ömür Göztepe karşısında ilk 11’de forma şansı bulurken, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Faruk Can Genç ve Safa Kınalı da kulübede yer aldı.

ÖMÜR 4 HAFTA SONRA

Karadeniz ekibinde, Süper Lig’in 12’nci haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor maçının ardından koronavirüs testi pozitif çıktığı için 3 karşılaşmada forma giyemeyen ve geçen hafta Fatih Karagümrük maçında sonradan oyuna dahil olan Abdulkadir Ömür, 4 hafta sonra ilk 11'deki yerini aldı.

