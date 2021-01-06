SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. ÖZET | Trabzonspor - Göztepe: 1-0

ÖZET | Trabzonspor - Göztepe: 1-0

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 06.01.2021 17:52 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe karşısından 3 puanla ayrılarak hem yükselişini sürdürmeyi hem de galibiyet serisi yakalamayı hedefliyordu. Karşılaşma 1-0'lık skorla sonuçlandı.

ÖZET | Trabzonspor - Göztepe: 1-0

Trabzonspor, Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Göztepe’yi konuk ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yükselişe geçerek 23 puanla 7. sıraya tırmanan Bordo-Mavililer, Göztepe’yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyordu. Maç 1-0'lık skorla sonuçlandı.

MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada maçın ilk tehlikesi Trabzonspor'dan geldi. Ekuban'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu kaleci İrfan Can, kurtardı ve top kornere çıktı.

SARI KART | 11. dakikada kendisinden sıyrılan Ideye'ye yaptığı müdahale sonrası Trabzonspor'da Hosseini sarı kart gördü.

  1. dakikada Göztepe'nin sol kanattan gerçekleştirdiği atakta yapılan ortayı Edgar Ie kafasıyla uzaklaştırmak isterken ceza sahası içinde topu önünde bulan Napoleoni'nin uygun pozisyonda gelişine yaptığı vuruş auta gitti.

SARI KART | 18. dakikada Göztepe'de Berkan Emir, Ekuban'ı arkadan çekerek yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

  1. dakikada Trabzonspor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortaya Obinna, ters bir kafa vuruşu yaparken İrfan Can topu çıkarmayı başardı.

  2. dakikada Baker'ın ortasında Djaniny'nin kafa vuruşu az farkla üstten dışarı gitti.

GOL | 27. dakikada rakibinden çok sıyrılarak ceza sahasına giren Djaniny'nin içeri çevirdiği topta Abdülkadir Ömür ile Atınç topa birlikte dokunurlarken direkten dönen top sonrası Ekuban, boş kaleye vuruşunu yaparak takımını öne geçirdi: 1-0.

ede1dc1e-1753-48a7-9508-4fdeca50746a

  1. dakikada Serkan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Ekuban'ın ön direkteki kafa vuruşu auta gitti.

  2. dakikada yine sol kanatta rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Djaniny'nin geriye çıkardığı topta Marlon'un vuruşu auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Nwakaeme direğe takıldı!

  1. dakikada Trabzonspor, yine sol kanattan etkili geldi. Nwakaeme'nin içeri kat ederek sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruş, uzak kale direğine çarparak auta gitti.

  2. dakikada Göztepe'de Berkan'ın etkili ortasında Napoleoni ile yükselen Hosseini, kafa vuruşuyla topu kornere yolladı.

SARI KART | 59. dakikada Göztepe'de Atınç, Abdulkadir Parmak'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

  1. dakikada Trabzonspor, Ekuban ile önemli bir şans yakaladı. Topu sürerek rakip ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Ekuban'ın vuruşunu İrfan Can çıkarmayı başardı.

SARI KART | 85. dakikada Göztepe'de Obinna, Kamil Ahmet'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

MAÇ SONUCU: Trabzonspor 1-0 Göztepe

TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇ DETAYLARI

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Napoleoni, Halil, Cherif, Ideye

Gol: Ekuban (dk. 27) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Hosseini (Trabzonspor), Berkan Emir,Atınç (Göztepe)

AVCI’DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Fatih Karagümrük maçına göre Göztepe karşısında ilk 11’de tek değişikliğe gitti. Avcı, orta sahada Flavio’nun yerine Abdülkadir Ömür’e şans verdi. Kadro dışı bırakılan Plaza, Diabate ve Bilal’in yanı sıra sakatlığı bulunan Vitor Hugo ve izinli olan Yusuf Sarı kadroda yer almadı.

ALTYAPIDAN 8 OYUNCU KADRODA

Bordo-mavililerde Göztepe karşılaşmasının 21 kişilik kadrosuna altyapıdan yetişen 8 oyuncu dahil edildi. Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Abdulkadir Parmak ile Abdülkadir Ömür Göztepe karşısında ilk 11’de forma şansı bulurken, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Faruk Can Genç ve Safa Kınalı da kulübede yer aldı.

ÖMÜR 4 HAFTA SONRA

Karadeniz ekibinde, Süper Lig’in 12’nci haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor maçının ardından koronavirüs testi pozitif çıktığı için 3 karşılaşmada forma giyemeyen ve geçen hafta Fatih Karagümrük maçında sonradan oyuna dahil olan Abdulkadir Ömür, 4 hafta sonra ilk 11'deki yerini aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yiyecekler ömrü uzatıyor Bu yiyecekler ömrü uzatıyor
Berat Özdemir transferinde mutlu son! Anlaşma tamam!Berat Özdemir transferinde mutlu son! Anlaşma tamam!
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Emniyet uyardı! Son tarih 30 Haziran 2021
Emniyet uyardı! Son tarih 30 Haziran 2021
Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar
Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar
Mesut Özil Fenerbahçe'de iddiası
Mesut Özil Fenerbahçe'de iddiası
Fenerbahçe transferde sona geldi
Fenerbahçe transferde sona geldi
Fatih Karagümrük Papiss Cisse'yi istiyor
Fatih Karagümrük Papiss Cisse'yi istiyor
Eski G.Saraylı kaleci trafik kazası geçirdi
Eski G.Saraylı kaleci trafik kazası geçirdi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
Başakşehir Süper Lig tarihine geçti
Başakşehir Süper Lig tarihine geçti
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Rıdvan Dilmen Beşiktaş maçından sonra isyan etti!
Rıdvan Dilmen Beşiktaş maçından sonra isyan etti!
Fenerbahçe'ye yılın çalımı!
Fenerbahçe'ye yılın çalımı!
Süper Lig'de korkutan olay
Süper Lig'de korkutan olay
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Trabzonspor - Göztepe: 1-0
Trabzonspor yine kazandı!
Trabzonspor, Berat Özdemir transferini KAP'a bildirdi
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi!
Karagümrük, Gaston Campi ve Vegar Eggen Hedenstad transferini açıkladı!
Transfer resmen açıklandı! TFF'ye bildirildi...
Berat Özdemir transferinde mutlu son
Berat Özdemir transferinde mutlu son! Anlaşma tamam!
Trabzonspor'un Gheorghe Hagi'ye teklif götürdüğü ortaya çıktı
Süper Lig devinden Hagi bombası!
Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Campi'yi kiraladı
Karagümrük'ten bir transfer daha!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.