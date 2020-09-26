ÖZET | Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 3-1

Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Sezona kötü başlayan iki ekibin mücadelesinde Trabzonspor, Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek yeni sezonda ilk 3 puanını almış oldu. Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde... Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 24 ve 33. dakikada Afobe ve 45+3'de Nwakaeme kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek sayısı 78. dakikada Adem Büyük'ün attıı penaltı golüyle geldi. Trabzonspor bu galibiyetle puanını 4'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise bu hafta da puan kaybederek 1 puanda kaldı. TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇ ÖZETİ 1' İlk düdük geldi ve mücadele başladı... 3' Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu. 5' Yeni Malatyaspor'da Adem'in Tetteh'e doğru yolladığı ara pası kaleci Uğurcan kontrol etti. 10' Trabzonspor'da Baker ceza yayı üzerinde topu kontrol etmek üzereyken ayağını fazla kaldırınca rakibine faul yaptı. 13' Yeni Malatyaspor'da Tetteh'in sol kanattan yaptığı ortasını ceza sahasında kontrol eden Adem Büyük'ün dönerek yaptığı vuruş kaleci Uğurcan'da kaldı.

16' Cueva'nın kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Adem Büyük kafayı vurdu, şutu farklı şekilde auta gitti. 17' Trabzonspor'da Baker'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde dışarı çıktı. 20' Trabzonspor'da Serkan'ın sağ kanattan yaptığı orta ters taraftan taca çıkt. 24' TRABZONSPOR GOLÜ BULDU! Baker'ın kullandığı köşe vuruşu arka direğe sekti, seken topu Afobe tamamladı ve ağları havalandırdı. 27' Yeni Malatyaspor'da Acquah'ın ceza sahası dışından çektiği şut farklı şekilde auta çıktı. 31' Trabzonspor'da Afobe savunma arkasına sızdı, ama kalesini zamanında terk eden Herrera tehlikeyi önledi. 33' TRABZONSPOR FARKI İKİYE ÇIKARDI! Baker'ın şık pasıyla kale önünde bomboş bir şekilde topla buluşan Afobe'nin vuruşu bir kez daha ağları sarstı. 35' Yeni Malatyaspor'da Chebake ceza sahasında Edgar ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı, maçın hakemi oyunu devam ettirdi. 39' YENİ MALATYASPOR FARKI BİRE İNDİRDİ! Cueva'nın ceza sahasının solunda son çizgiden içeri çevirdiği topa Adem Büyük vurdu, şutu ağlarla buluştu.

40' Pozisyon VAR'da inceleniyor. 42' GOL İPTAL! VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Özgür Yankaya, gol öncesinde ofsaytın olduğunu belirledi. 45' İlk yarının sonuna en az üç dakika uzatma ilave edildi. 45+3 FARK ÜÇE ÇIKTI! Ceza sahası üstünde topla buluşan Nwakaeme sol ayağınla attığı harika şutla takımını 3-0 öne geçirdi. İLK YARI SONUCU: Trabzonspor 3-0 Yeni Malatyaspor 46' Bordo-mavililer ikinci yarıya aynı 11'le çıktı. 48' TRABZONSPOR'DAN TEHLİKE! Nwakaeme'nin ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutu savunmada Hadebe kale çizgisinden çıkardı. 51' Hafez'in kullandığı serbest vuruşa uzak köşede Tetteh kafayı vurdu, şutu kaleci Uğurcan'da kaldı. 58' Trabzonspor'da sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın yerine Safa Kınalı oyuna girdi. 62' Trabzonspor'da Nwakaeme'nin ceza sahası dışından çektiği şut savunmaya çarpıp kornere gitti. 64' Trabzonspor köşe vuruşunu paslaşarak kullandı, akabinde Baker'ın sol kanattan yaptığı ortası doğrudan auta gitti. 66' Yeni Malatyaspor'da Lukoki'nin sağ kanattan yaptığı orta kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.

77' PENALTI! Adem Büyük, Hüseyin Türkmen'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. 77' YENİ MALATYASPOR FARKI İKİYE İNDİRDİ! Topun başına geçen Adem Büyük, penaltı atışını gole çevirdi. 79' Yeni Malatyaspor'da Fernando Zuqui, Flavio'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 84' YENİ MALATYASPOR TEHLİKELİ GELDİ! Lukoki'nin sağ kanattan yaptığı ortasına Topalli dokunamadı, top auta çıktı. 85' YENİ MALATYASPOR'DAN BİR TEHLİKE DAHA! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşuna Topalli kafayı vurdu, şutunu kaleci Uğurcan çeldi. 93' Trabzonspor'da Lewis Baker, Benjamin Tetteh ile yaşadığı tartışmanın ardından sarı kart gördü. MAÇ SONUCU: Trabzonspor 3-1 Yeni Malatyaspor İLK GOLLER YENİ TRANSFERDEN Trabzonspor'un yeni forveti Benik Afobe, Bordo-Mavililer ile çıktığı ikinci lig maçında 2 gol kaydederek takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. TRABZONSPOR 2 DEĞİŞİKLİKLE ÇIKTI Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da, geçen haftaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasının ilk 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yapıldı.