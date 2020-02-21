ÖZET | Türkiye - Hollanda maç sonucu: 65-72

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu’ndaki ilk maçında Hollanda’yı ağırladı. Ankara Spor Salonu’nda oynanan mücadele Milli Takım'ın 65-72'lik mağlubiyeti ile sona erdi. Türkiye - Hollanda maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇ ÖZETİ

Birinci periyot karşılıklı sayılarla başladı. Hollanda adına kazanılan 12 sayının 10’u Charlon Kloff’tan geldi: 12-10. Milli takımda ise 3 sayı çizgisinin gerisinde Melih Mahmutoğlu ve pota altında Semih Erden sayı üreten isimler oldu. Periyot 18-17 Hollanda üstünlüğü ile geçildi.

İkinci periyoda milli takım Melih Mahmutoğlu’nun bulduğu sayılarla sayılar ile öne geçti: 24-20. De Jong ile hızlı hücumları iyi kullanan Hollanda 29-26 öne geçse de 3 sayı çizgisinin gerisinden sayı üretmeye devam eden Melih, rakip takıma molayı aldırdı: 29-29. Kalan dakikalar karşılıklı sayılarla geçti ve Hollanda Charlon Kloof’un 3’lüğü ile devreye 41-38 önde girdi.

Üçüncü periyoda milli takım iyi savunma yaparak başladı. Hücumda hata yapmayan milliler 54-50 öne geçti. Charlon Kloof’un faul atışlarıyla Hollanda beraberliği yakaladı ve periyot 54-54 sonuçlandı.