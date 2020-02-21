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ÖZET | Türkiye - Hollanda maç sonucu: 65-72

BASKETBOL HABERLERİ  | 21.02.2020 23:15 | Son Güncelleme

Haziran ayında 2020 olimpiyat kotası için mücadele verecek A Milli Erkek Basketbol Takımımız onun öncesinde, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için Hollanda ile karşı karşıya geldi. D Grubu’nda yer alan Türkiye açılış maçında Hollanda’ya 65-72 mağlup oldu. Türkiye - Hollanda maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Türkiye - Hollanda maç sonucu: 65-72

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu’ndaki ilk maçında Hollanda’yı ağırladı. Ankara Spor Salonu’nda oynanan mücadele Milli Takım'ın 65-72'lik mağlubiyeti ile sona erdi. Türkiye - Hollanda maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇ ÖZETİ

Birinci periyot karşılıklı sayılarla başladı. Hollanda adına kazanılan 12 sayının 10’u Charlon Kloff’tan geldi: 12-10. Milli takımda ise 3 sayı çizgisinin gerisinde Melih Mahmutoğlu ve pota altında Semih Erden sayı üreten isimler oldu. Periyot 18-17 Hollanda üstünlüğü ile geçildi.

İkinci periyoda milli takım Melih Mahmutoğlu’nun bulduğu sayılarla sayılar ile öne geçti: 24-20. De Jong ile hızlı hücumları iyi kullanan Hollanda 29-26 öne geçse de 3 sayı çizgisinin gerisinden sayı üretmeye devam eden Melih, rakip takıma molayı aldırdı: 29-29. Kalan dakikalar karşılıklı sayılarla geçti ve Hollanda Charlon Kloof’un 3’lüğü ile devreye 41-38 önde girdi.

Üçüncü periyoda milli takım iyi savunma yaparak başladı. Hücumda hata yapmayan milliler 54-50 öne geçti. Charlon Kloof’un faul atışlarıyla Hollanda beraberliği yakaladı ve periyot 54-54 sonuçlandı.

Dördüncü periyodun ilk diliminde iyi savunma yapan milli takım hücumda ise istediği sayıları bulamadı. Maçın bitimine 2 dakika 45 saniye kala Hollanda 66-60 öne geçti. Hücumda Kloof’un sayılarına engel olamayan milliler, sahadan 72-65 mağlup ayrıldı.

Öte yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

MEHMETÇİK TRİBÜNÜ OLUŞTURULDU

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Milli Savunma Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu "Mehmetçik Tribünü" oluşturuldu. Tribünde bin 600 er ve erbaş maçı takip etti.

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇ DETAYLARI

SALON: Ankara

HAKEMLER: Ademir Zurapovic (BSH), Radomir Vojinovic (KAR), Gintaras Vitkauskas (LIT)

TÜRKİYE: Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu 20, Metecan Birsen 12, Semih Erden 11, Berkan Durmaz 10, Kartal Özmızrak 3, Muhsin Yaşar 2, Tolga Geçim 5, Göksenin Köksal 2, Metin Türen

HOLLANDA: Leon Williams 2, Worthy De Jong 12, Kherazzi 5, Jito Kok 2, Charlon Kloof 27, Van der Vuurst, Olaf Schaftenaar 2, Thomas Mars, Yannick Franke 16, Natha Kuta, Roeland 6

1’İNCİ PERİYOT: 17-18

İLK YARI: 38-41

3’ÜNCÜ PERİYOT: 54-54

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