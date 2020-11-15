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Fenerbahçe'de Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.11.2020 17:29 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında kaleci Harun Tekin'in sağ elmacık kemiği kırıldı.

Fenerbahçe'de Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı!

Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşmasında tecrübeli kaleci Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı. Başarılı eldiven hastaneye kaldırıldı ve ameliyat edilecek.

NASIL OLDU?

Fenerbahçe'nin Karagümrük'le karşılaştığı hazırlık maçında Jimmy Durmaz'ın kramponu yüzüne isabet eden Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı. Hastaneye kaldırılan Harun Tekin, ameliyat edilecek.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Geçmiş olsun
Geçmiş olsun Harun Tekin. ALLAH acil şifalar versin.
bir Galatasarayli olarak geçmiş olsun dilerim . acının rengi olmaz. Allah şifalar versin
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