Fenerbahçe'de Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı!

Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşmasında tecrübeli kaleci Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı. Başarılı eldiven hastaneye kaldırıldı ve ameliyat edilecek.
Fenerbahçe'nin Karagümrük'le karşılaştığı hazırlık maçında Jimmy Durmaz'ın kramponu yüzüne isabet eden Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı. Hastaneye kaldırılan Harun Tekin, ameliyat edilecek.
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