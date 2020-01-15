SPOR
  4. ÖZET | Viitorul Constanta-Young Boys maç sonucu: 1-0

ÖZET | Viitorul Constanta-Young Boys maç sonucu: 1-0

FUTBOL HABERLERİ  | 15.01.2020 11:11 | Son Güncelleme

Antalya'nın Serik ilçesinde ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Romanya Liga 1 ekibi FC Viitorul Constanta, İsviçre Süper Ligi'nin lideri Young Boys'a hazırlık maçında 1-0 yenildi.

ÖZET | Viitorul Constanta-Young Boys maç sonucu: 1-0

Romanya Liga 1'de mücadele eden FC Viitorul Constanta ile İsviçre Süper Ligi lideri ekibi Young Boys, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'in futbol sahasında hazırlık maçında karşılaştı. İlk yarıyı Young Boys 1-0 önde kapattı.

Maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca Young Boys takımı sahadan galip ayrıldı. Rumen ekibinin teknik patronu Gheorghe Hagi'nin maç boyunca oyuncularına sürekli uyarılarda bulunması dikkati çekti.

Gheorghe Hagi'nin takımının Belek'teki çalışmaları sürerken, Young Boys ise 10 günlük kampı tamamladı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...
Futbol kurallarında flaş değişiklik!Futbol kurallarında flaş değişiklik!
Barcelona'dan inanılmaz gelirBarcelona'dan inanılmaz gelir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Viitorul Constanta young boys gheorghe hagi

En Çok Okunan Haberler

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

Arda Turan'dan çok konuşulacak karar

Arda Turan'dan çok konuşulacak karar

Maça damga vuran pozisyon

Maça damga vuran pozisyon

Yetişkin film yıldızından futbolcuya mesaj

Yetişkin film yıldızından futbolcuya mesaj

F.Bahçe'ye transferde büyük şok

F.Bahçe'ye transferde büyük şok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Instagram'dan çıplak fotoğrafını paylaştı

Instagram'dan çıplak fotoğrafını paylaştı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

İşte Batuhan Karadeniz'in 11. takımı

İşte Batuhan Karadeniz'in 11. takımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Viitorul Constanta-Young Boys maç sonucu: 1-0

Hagi'nin takımı mağlup

IFAB'dan futbol kurallarında flaş değişiklik!

Futbol kurallarında flaş değişiklik!

Barcelona'dan inanılmaz gelir (Deloitte Para Ligi 2018-19 sezonu)

Barcelona'dan inanılmaz gelir

Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

Ara transferde bir bomba daha patladı

Başkan ve futbolcunun babası birbirine girdi

Başkan ve futbolcunun babası birbirine girdi

Asbaşkan maç sırasında gazeteciye saldırdı, sonra özür diledi

Asbaşkan, gazeteciye saldırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.