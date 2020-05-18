ÖZET | Werder Bremen - Bayer Leverkusen: 1-4

Koronavirüs arasının ardından Avrupa'da maçların başladığı ilk majör lig olan Almanya Bundesliga'da 26. hafta heyecanı Werder Bremen-Bayer Leverkusen mücadelesiyle son buldu. Konuk ekip Leverkusen, rakibi karşısında 4-1'lik skola galibiyete uzandı.
Konuk ekibe üç puanı getiren golleri 20 ve 33'te Kai Havertz, 61'de Mitchell Weiser ve 78'e Türk asıllı Alman yıldız Kerem Demirbay kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı 30'da Theodor Gebre-Selassie'den geldi.
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