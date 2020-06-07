SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. ÖZET | Werder Bremen - Wolfsburg: 0-1

ÖZET | Werder Bremen - Wolfsburg: 0-1

ALMANYA HABERLERİ  | 07.06.2020 17:59 | Son Güncelleme

Wolfsburg, Bundesliga’nın 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Werder Bremen’i 1-0 mağlup ederek Avrupa kupaları iddiasını sürdürdü.

ÖZET | Werder Bremen - Wolfsburg: 0-1

Bundesliga’nın 30. haftasında Werder Bremen, Wolfsburg’u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, deplasman ekibi 82. dakikada Wout Weghorst’un golü ile öne geçti. Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Wolfsburg sahadan 3 puanla ayrıldı ve puanını 45’e yükseltti.

Bu sonucun ardından haftayı 6. sırada kapatan Wolsfburg, Avrupa kupaları iddiasını devam ettirdi. Ligde üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan Werder Bremen ise 25 puan ile 17. sırada kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERStriptiz kulübünden, salgın sebebiyle yeni uygulama! Striptiz kulübünden, salgın sebebiyle yeni uygulama!
10 kişi Leipzig, 92'de yıkıldı!10 kişi Leipzig, 92'de yıkıldı!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aşılama takviminde değişiklik!

Aşılama takviminde değişiklik!

Şaşırtan görüntü! Yaz günü onlarca araç karda mahsur kaldı

Şaşırtan görüntü! Yaz günü onlarca araç karda mahsur kaldı

Mikan Baros'un yeni imajı şaşırttı

Mikan Baros'un yeni imajı şaşırttı

Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor

Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor

F.Bahçe'den transfer bombası

F.Bahçe'den transfer bombası

Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı

Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Alman futbolcu eşinin soyadını aldı

Alman futbolcu eşinin soyadını aldı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Borussia Dortmund, 2 attı 3 aldı!

Borussia Dortmund, 2 attı 3 aldı!

Ozan Kabak için dudak uçuklatan teklif!

Ozan Kabak için dudak uçuklatan teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Werder Bremen - Wolfsburg: 0-1

Wolfsburg, Werder Bremen'i devirdi

Florian Wirtz, Nuri Şahin'in 15 yıllık rekorunu kırdı

Nuri Şahin'in 15 yıllık rekorunu kırdı

ÖZET |Borussia Dortmund - Hertha Berlin maç özeti: 1-0

Emre attı, Dortmund 3 puana uzandı

ÖZET | Leipzig 1-1 Padeborn maç sonucu

10 kişi Leipzig, 92'de yıkıldı!

ÖZET |Bayer Leverkusen - Bayern Münih maç sonucu: 2-4

Bayern Münih adım adım şampiyonluğa! | ÖZET

Almanya Kulüpler Birliğinden Borussia Dortmund’daki iki futbolcuya para cezası

B. Dortmundlu yıldızlara hijyen cezası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.