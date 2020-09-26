Chelsea, 3-0'dan geri döndü!

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Chelsea, deplasmanda West Bromwich ile karşı karşıya geldi. The Hawthorns'ta oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu ve Chelsea 3-0 geriye düştüğü maçtan 3-3'lük skorla 1 puanı kopardı.
West Bromwich'e üstünlüğü getiren goller 4. ve 25. dakikalarda Robinson ile 27. dakikada Bartley'den geldi. Chelsea'nin geri dönüş sayılarını ise 54. dakikada Mount, 70. dakikada Hudson-Odoi ve 90+3. dakikada Abraham kaydetti.
Bu sonucun ardından Chelsea puanını 4 yaparken, Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü yaptığı ligin yeni ekiplerinden West Bromwich ise ilk puanını aldı.
Premier Lig'in 4. haftasında Chelsea evinde Crystal Palace'ı konuk edecek, West Bromwich ise deplasmanda Southampton'a konuk olacak.
Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u rahat geçti
Trabzonspor - Malatyaspor ilk 11'leri belli oldu
Şampiyon Etimesgut Belediyesi
Derbide ilk golün önemi büyük
Kastamonuspor'dan anlamlı forma
Aboubakar yeniden Beşiktaş'ta
Beşiktaş'a transferde şok haber
Fenerbahçe'ye derbi müjdesi!
Cavani'ye teklif yapıldı! İşte istediği ücret...
Cagliari Godin'i transfer etti
UEFA Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih
Okuyucu Yorumları 0 yorum