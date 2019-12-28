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  4. ÖZET | Wolverhampton - Manchester City maç sonucu: 3-2

ÖZET | Wolverhampton - Manchester City maç sonucu: 3-2

İNGİLTERE HABERLERİ  | 28.12.2019 08:34 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, 2-0 öne geçtiği maçta Wolverhampton'a 3-2 yenildi.

ÖZET | Wolverhampton - Manchester City maç sonucu: 3-2

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, ligin 19. hafta maçında Wolverhampton'ın konuğu oldu.

Karşılaşmanın 12. dakikasında kaleci Ederson'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Manchester City, Raheem Sterling'in 25 ve 50. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, 55. dakikada Adama Traore, 82. dakikada Raul Jimenez ve 89. dakikada Matt Doherty'nin attığı gollerle karşılaşmada 3-2 galip gelen taraf oldu. Bu sonuçla Manchester ekibi 38 puanda kalırken, Wolverhampton puanını 30'a çıkardı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier Lig Manchester City Wolverhampton

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