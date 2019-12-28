ÖZET | Wolverhampton - Manchester City maç sonucu: 3-2

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, ligin 19. hafta maçında Wolverhampton'ın konuğu oldu.
Karşılaşmanın 12. dakikasında kaleci Ederson'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Manchester City, Raheem Sterling'in 25 ve 50. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti.
Ev sahibi ekip, 55. dakikada Adama Traore, 82. dakikada Raul Jimenez ve 89. dakikada Matt Doherty'nin attığı gollerle karşılaşmada 3-2 galip gelen taraf oldu. Bu sonuçla Manchester ekibi 38 puanda kalırken, Wolverhampton puanını 30'a çıkardı.
(AA)
Atiba'dan 'heykel' açıklaması
Dünyanın beklediği transfer açıklandı
Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu
Enes Ünal’ın mutlu günü
Adanaspor rahat kazandı
Jose Sosa için bomba iddia!
F.Bahçe yöneticisinden G.Saray'a şok sözler
Fatih Terim'den şampiyonluk mesajı
İşte G.Saray'ın kamp programı
F.Bahçe'den Ozan Tufan kararı
Eski ünlü futbolcu hayatını kaybetti
İşte yeni adresi
Trabzonspor yeni yıla moralli girmek istiyor
Samsunspor’da çifte imza
Yeni teknik direktörle yıldızı barışmadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum