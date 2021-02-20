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ÖZET | Yeni Malatyaspor 2-3 Konyaspor

20.02.2021 18:12 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Yeni Malatyaspor 2-3 Konyaspor

Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Konyaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta 12 dakikada bulduğu gollerle Malatyaspor'u mağlup etti.

Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Yeni Malatyaspor ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor kozlarını paylaştı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede Konyaspor 3-2'lik skorla kazandı. Malatyaspor 24 ve 45. dakikalarda Adem Büyük'ün golleriyle öne geçerken, Konyaspor'da Ismael Diomande 72'de farkı bire indirdi. 80'de Sokol Cikalleshi skoru eşitledi. 84'te Cikalleshi takımına 3 puanı getiren golü kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Malatyaspor 30 puanda kalırken, 3 puan hasreti 5 maça çıktı. Konyaspor da 30 puana yükselirken üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Ligin bir sonraki haftasında Malatyaspor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak

MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada sol kanattan Karim Hafez'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde bulunan Wallece'ın vuruşunda, top az farkla kalenin solundan auta çıktı.

  2. dakikada Yeni Malatyaspor, öne geçti. Soldan Karim Hafez'in ortasında, ceza alanı içinde arka direkte Tetteh, topu indirdi. Umut topuk pasıyla Adem'i gördü. Altıpas üzerinde topa dokunan Adem, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

45+2. dakikada Yeni Malatyaspor, farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasının sol tarafından topu alan ve sürükleyen Tetteh, ceza alanı içinde Abdülkerim'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Adem Büyük, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

İkinci yarıdan dakikalar birazdan...

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