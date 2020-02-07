ÖZET | Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maç sonucu: 0-1

Süper Lig'de 21. hafta maçında Ankaragücü, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti ve 14 haftalık galibiyet hasretini noktaladı. Malatyaspor taraftarları, "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı. Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maç özeti ve maç detayları haberimizde...
Yeni Malatya Stadı'ndaki mücadelede Ankaragücü'ne galibiyeti getiren gol, 66. dakikada Dever Orgill'den geldi. Malatyaspor'da Mustafa Akbaş, 49. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve ev sahibi karşılaşmayı uzun süre 10 kişi sürdürdü. Malatyaspor taraftarları, karşılaşmanın son dakikalarında ve sonrasında "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.
Bu sonucun ardından üst üste 5. maçından da galibiyet çıkaramayan Yeni Malatyaspor 24 puanda kalırken, 14 maç sonra 3 puana uzanan Ankaragücü puanını 17 yaptı.
Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacakken, Ankaragücü ise evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.
dakikada konuk ekipte savunmanın kaptırdığı topu kapan Vidar’ın, ceza sahası içine girerek dar alanda kaleye çektiği şutu kaleci kornere çeldi.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Chaaleli (Dk. 83 Ahmet Ildiz), Robin Yalçın, Acquah, Bifouma, Karim Hafez (Dk. 68 Donald), Kjartansson (Dk. 55 Umut Bulut)
MKE Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Alihan Kubalas, Kulusic, Pinto, Lobjanidze, Lukasik, Scarione (Dk. 77 Atila Turan), İlhan Parlak (Dk. 65 Michalak), Rodrigues (Dk. 88 Rivas), Orgill
Gol: Dk. 65 Orgill (MKE Ankaragücü)
Kırmızı kart: Dk. 49 Mustafa Akbaş (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 85 Ahmet Ildiz (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 88 Atila Turan, Dk. 90+1 Pinto (MKE Ankaragücü)
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