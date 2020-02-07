ÖZET | Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maç sonucu: 0-1

Süper Lig'de 21. hafta maçında Ankaragücü, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti ve 14 haftalık galibiyet hasretini noktaladı. Malatyaspor taraftarları, "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı. Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maç özeti ve maç detayları haberimizde...

Yeni Malatya Stadı'ndaki mücadelede Ankaragücü'ne galibiyeti getiren gol, 66. dakikada Dever Orgill'den geldi. Malatyaspor'da Mustafa Akbaş, 49. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve ev sahibi karşılaşmayı uzun süre 10 kişi sürdürdü. Malatyaspor taraftarları, karşılaşmanın son dakikalarında ve sonrasında "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

Bu sonucun ardından üst üste 5. maçından da galibiyet çıkaramayan Yeni Malatyaspor 24 puanda kalırken, 14 maç sonra 3 puana uzanan Ankaragücü puanını 17 yaptı.

Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacakken, Ankaragücü ise evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

YENİ MALATYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ