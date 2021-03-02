ÖZET | Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 0-1

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 1-0'lık skorla kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Atiba Hutchinson attı.
Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Beşiktaş, puanını 57'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Yeni Malatyaspor ise 31 puanda kaldı.
Yeni Malatyaspor, bir sonraki lig maçında Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor maçı 11'ine göre Yeni Malatyaspor maçına 3 değişiklikle başladı.
Hastalığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Ersin Destanoğlu yerine Utku Yuvakuran oynadı. Adem Ljajic yerine Necip Uysal, Kevin N'Koudou yerine ise Rachid Ghezzal görev aldı.
Beşiktaş mücadeleye kalede Utku, savunmada Rosier, Welinton, Vida ve N'Sakala, orta sahada Necip, Josef ve Atiba, kanatlarda Larin ve Ghezzal, ileri uçta ise Vincent Aboubakar ile başladı.
Yeni Malatyaspor'da ise kalede Ertaç, savunmada Chebake, Wallace, Hadebe, Hafes, orta sahada Zeki Yavru, Acquah, Mallan, kanatlarda Adem Büyük ve Mustafa Eskihellaç, ileride ise Benjamin Tetteh ile başladı.
Ev sahibi ekipte cezalı Semih Kaya ve Ahmed Ildız görev almazken, Acquah ve Adem Büyük ilk 11'e dahil oldu.
Beşiktaş, mücadeleye topa sahip olarak başladı ancak kalabalık Yeni Malatyaspor savunmasına karşı özellikle 3. bölgede istediği kadar efektif olamadı. Yeni Malatyaspor ise hızlı oyuncuları Mustafa Eskihellaç ve Benjamin Tetteh'i savunma arkasına kaçırma düşüncesiyle başladı.
Rachid Ghezzal'ın kanadını sıkça kullanan Beşiktaş, ortalarla Aboubakar ve Larin'i pozisyona sokmak istediyse de Wallace ve Hadebe ilk yarıda bu ortalarda kafayı vuran isimler oldu.
Maçın ilk etkili pozisyonunu 24. dakikada Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç yakaladı. Savunmanın arkasına çok iyi sarkan ve hızıyla Welinton'u ekarte eden Mustafa, sol çaprazdan ceza alanı içine girdikten sonra yerden vuruşunu yaptı ancak kaleci Utku Yuvakuran ayaklarıyla gole izin vermedi. İlk yarının ikinci ve son etkili pozisyonuna yine Mustafa girdi. 38. dakikada ceza yayı sol çaprazından Mustafa sert bir şut çekti ve top direğin dibinden auta gitti.
Beşiktaş'ın kontrolünde geçen ilk yarı 0-0 sona erdi.
İlk yarıda topa sahip olsa da bunu pozisyona çeviremeyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Necip Uysal yerine Bernard Mensah'ı oyuna sürdü. Mensah ve Atiba'yı forvet arkası olarak ofansif oynatan Sergen Yalçın, ikinci yarı başındaki baskılı oyunla istediği sonucu aldı.
Üst üste ataklarla Malatyaspor kalesini yoklayan Beşiktaş, 59. dakikada Atiba Hutchinson ile golü buldu.
Valentin Rosier'in pasıyla topla buluşan Vincent Aboubakar, bekletmeden pasını Atiba Hutchinson'a çıkardı. Ceza alanı içinde topla buluşan Atiba Hutchinson altıpasın solundan sağ ayağıyla çok sert vuruyor ve topu kaleci Ertaç Özbir'in üzerinden ağlarla buluşturdu.
Beşiktaş 1-0'dan sonra daha dengeli bir oyun oynamaya başladı. Yeni Malatyaspor ise savunma güvenliğini bırakmadan hızlı hücumlarla gol arayışını sürdürdü.
Mücadelenin son yarım saatinde Beşiktaş, özellikle Gökhan Töre ile zaman zaman etkili olsa da golü bulamadı. Yeni Malatyaspor ise bulduğu fırsatlarda Utku Yuvakuran'ı geçemedi.
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda tek golle geçerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı ve ilk sıradaki Galatasaray ile puanını eşitledi.
4'üncü dakikada Rachid Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertaç Özbir çift yumrukla topu uzaklaştırdı.
11'inci dakikada Larin'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Ghezzal, son çizgide ortasını yaptı, ancak kaleci Ertaç topu uzaklaştırdı.
13'üncü dakikada Hafez'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Domagoj Vida kafayla topu ceza alanı dışına uzaklaştırdı.
24'üncü dakikada savunmanın arkasına sarkan Mustafa Eskihellaç, sol çaprazdan ceza alanı içine girdikten sonra yerden vuruşunu yaptı, kaleci Utku Yuvakuran ayaklarıyla gole izin vermedi.
38'inci dakikada ceza sahası dışında rakiplerini geçerek, sert şut çeken Mustafa'nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.
58'inci dakikada ceza sahası içerisinde Aboubakar'ın ara pasıyla topla buluşan Atiba'nın çektiği sert vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.
76'ncı dakikada Gökhan Töre'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutu, kale direğinin dibinden auta çıktı.
78'inci dakikada kaleye uzak noktadan Rosier'ın çektiği sert şutunu kaleci Ertaç, iki hamlede kurtardı.
Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.
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