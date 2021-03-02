ÖZET | Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 0-1

Beşiktaş mücadeleye kalede Utku, savunmada Rosier, Welinton, Vida ve N'Sakala, orta sahada Necip, Josef ve Atiba, kanatlarda Larin ve Ghezzal, ileri uçta ise Vincent Aboubakar ile başladı.

Hastalığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Ersin Destanoğlu yerine Utku Yuvakuran oynadı. Adem Ljajic yerine Necip Uysal, Kevin N'Koudou yerine ise Rachid Ghezzal görev aldı.

Yeni Malatyaspor, bir sonraki lig maçında Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

YENİ MALATYASPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Yeni Malatyaspor'da ise kalede Ertaç, savunmada Chebake, Wallace, Hadebe, Hafes, orta sahada Zeki Yavru, Acquah, Mallan, kanatlarda Adem Büyük ve Mustafa Eskihellaç, ileride ise Benjamin Tetteh ile başladı.

Ev sahibi ekipte cezalı Semih Kaya ve Ahmed Ildız görev almazken, Acquah ve Adem Büyük ilk 11'e dahil oldu.

BEŞİKTAŞ, TOPA SAHİP OLARAK BAŞLADI

Beşiktaş, mücadeleye topa sahip olarak başladı ancak kalabalık Yeni Malatyaspor savunmasına karşı özellikle 3. bölgede istediği kadar efektif olamadı. Yeni Malatyaspor ise hızlı oyuncuları Mustafa Eskihellaç ve Benjamin Tetteh'i savunma arkasına kaçırma düşüncesiyle başladı.

Rachid Ghezzal'ın kanadını sıkça kullanan Beşiktaş, ortalarla Aboubakar ve Larin'i pozisyona sokmak istediyse de Wallace ve Hadebe ilk yarıda bu ortalarda kafayı vuran isimler oldu.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ'A UTKU 'DUR' DEDİ

Maçın ilk etkili pozisyonunu 24. dakikada Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç yakaladı. Savunmanın arkasına çok iyi sarkan ve hızıyla Welinton'u ekarte eden Mustafa, sol çaprazdan ceza alanı içine girdikten sonra yerden vuruşunu yaptı ancak kaleci Utku Yuvakuran ayaklarıyla gole izin vermedi. İlk yarının ikinci ve son etkili pozisyonuna yine Mustafa girdi. 38. dakikada ceza yayı sol çaprazından Mustafa sert bir şut çekti ve top direğin dibinden auta gitti.