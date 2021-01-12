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ÖZET | Yeni Malatyaspor - Galatasaray: 7-8

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.01.2021 23:42 | Son Güncelleme

Sarı-Kırmızılılar, son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Beşiktaş derbisi öncesi son sınavına çıkan Galatasaray, maçın 90 dakikasında eşitliği bozamadı ve karşılaşma uzatmalara gitti. 101. dakikada Umut Bulut'un attığı golle öne geçen Malatyaspor, maçın son dakikasında Luyindama'nın golüne engel olamadı ve maç penaltılara gitti. Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçı penaltı atışlarında 7-6, toplam skorda 8-7 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

ÖZET | Yeni Malatyaspor - Galatasaray: 7-8

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Maçın 90 dakikasında taraflar birbirine üstünlük sağlayamayınca karşılaşma uzatmalara gitti. 101. dakikada Umut Bulut, eski takımı Galatasaray'a attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın son dakikasında Luyindama sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi. Bu skorla birlikte karşılaşma penaltılara gitti. Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçı penaltı atışlarında 7-6, toplam skorda 8-7 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

PENALTILARA GİTTİ!

Yeni Malatyaspor'da Ahmed Ildız, Jody Lukoki, Issam Chebake penaltıyı gole çevirdi ancak Mustafa Eskihellaç, Fatih Öztürk'e takıldı. Seri penaltılarda Youssouf Ndayishimiye, Wallace, Murat Akça penaltıyı gole çevirdi ama Jetmir Topalli, Fatih Öztürk'e takılınca tur atlayan Galatasaray oldu.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne penaltıyı gole çevirdi. Beşinci penaltıda Kerem Aktürkoğlu topu dışarı attı. Seri penaltılarda Marcao, Oghenekaro Etebo ve Emre Kılınç penaltıları kaçırmadı.

Hafta sonu Yeni Malatyaspor, Süper Lig maçında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

3' Maçın ilk tehlikeli atağı Galatasaray'dan geldi. Belhanda'nın ara pasına hareketlenen Linnes, pasını Emre'ye aktardı. Emre Akbaba'nın ceza sahası içerisinden yaptığı sert şutu Ertaç, güçlükle çeldi.

4' Sol kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza alanında topla buluşan Kubilay içeriye çevirdi, savunma ayak koyarak topu kornere gönderdi.

10' Yeni Malatyaspor penaltı bekledi. Adem Büyük'ün pasıyla Galatasaray savunma arkasına koşu yapan Kubilay Kanatsızkuş, ceza sahasında Luyindama'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi Özgür Yankaya, oyunu devam ettirdi.

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17' Sol kanattan gelen Emre Kılınç, ceza sahası içerisine ortasını gönderdi, araya giren Yeni Malatyaspor savunması tehlikeyi önledi.

27' Fofana'nın pasında topla buluşan Zeki Yavru'nun attığı şut üstten auta çıktı.

30' Malatyaspor tehlikeli geldi. Ceza sahasında topla buluşan ve Galatasaray ceza sahasına gelen Adem, pasını Zeki'ye aktardı. Tecübeli futbolcunun gelişine attığı sert şut yan ağlarda kaldı.

33' Malatyspor yine etkili geldi. Fofana, Adem Büyük'le yaptığı duvar pasının ardından Galatasaray ceza sahasına girdi. Fildişili futbolcunun yerden attığı şutu Fatih rahat bir şekilde kontrol etti.

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39' Saracchi'nin sol kanattan yaptı orta Semih Kaya'dan sekti. Topla buluşan Diagne, bomboş durumda olan Emre Akbaba'ya pasını aktardı. Emre'nin vuruşu üstten farklı bir şekilde auta çıktı ve Galatasaray net bir pozisyonda öne geçme fırsatını kullanamadı.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

58' İkinci yarının ilk tehlikeli atağı Galatasaray'dan geldi. Sol kanatta topla buluşan Babel, Belhanda ile paslaşmasının ardından şutunu gönderdi. Malatyaspor kalecisi Ertaç, üzerine doğru gelen topu kontrol etmeyi başardı.

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59' Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşa yükselen Mbaye Diagne'nin yaptığı kafa vuruşu kaleyi tutmadı.

60' Galatasaray'ın rakip yarı alanın ortasında kazandığı serbest vuruşta Emre Kılınç ceza alanına doldurdu, Digane'nin vuruşu zayıf top auta gitti.

61' Sol kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Hadebe'nin ceza alanına gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.

68' Galatasaray'da Babel'in yerine Kerem, Saracchi'nin yerine Emre, Belhanda'nın yerine Etebo oyuna dahil oldu.

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70' Yeni Malatyaspor'da Zeki Yavru'nun yerine Ahmed Ildız oyunda.

73' Sağ kanattan Mustafa'nın kullandığı kornerde Youssouf'un kafa vuruşunda top auta gitti.

79' Yeni Malatyaspor atağında ceza alanında topla buluşan Mustafa Eskihellaç, topu içeriye çevirdi. Luyindama, Umut'tan önce ayak koyarak tehlikeyi önledi.

84' Galatasaray, sağ kanattan etkili geldi. Linnes ceza alanına giren Emre Kılınç'a bıraktı, onun vuruşunda Ertaç ayaklarıyla topu çıkardı.

87' Hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında Umut'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Youssouf kaleyi düşündü top az farkla auta gitti.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ!

Galatasaray'da Emre Akbaba'nın yerine Oğulcan Çağlayan oyuna dahil oldu.

Malatyaspor'da Adem'in yerine Olcay, Fofana'nın yerine Lukoki oyuna dahil oldu.

92'Galatasaray'ın sol kanattan Emre Taşdemir ile kullandığı serbest vuruşta ceza alanına doldurulan topu savunma uzaklaştırdı.

97' Oyuna yeni giren Olcay, pozisyon esnasından sakatlandı ve kendisini yere bıraktı. Topu kontrol eden Oğulcan, Diagne'ye pasını attı. Golcü futbolcunun sert şutu Ertaç'ta kaldı.

99' Talihsiz bir sakatlık geçiren Olcay, devam edemedi ve yerini Topalli'ye bıraktı.

GOL | 101' Galatasaray'da Etebo, takımını hücuma çıkarırken pas hatası yaptı. Ahmet Ildız'ın pasıyla topla buluşan Umut Bulut, ceza sahasının dışından şutunu attı. Fatih Öztürk'ün büyük hatası sonrası top ağlarla buluştu ve Yeni Malatyaspor 1-0 öne geçti.

103' 68. dakikada oyuna giren Emre Taşdemir, yaşadığı sakatlıktan dolayı yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

İlk uzatma devresi Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

106' Yeni Malatyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ahmed Ildiz geçiyor.

107' Marcao rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

110' Yeni Malatyaspor takımından Mustafa Eskihellaç ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

114' Linnes'in yerine Şener oyuna dahil oldu.

115' Ömer Bayram ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

120' GOL! Ömer'in sol kanattan kullandığı kornerde Luyindama kafayı vuruyor ve skora dengeyi getiriyor. 1-1

MAÇ DETAYLARI

Stat: Yeni Malatya

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Semih, Hadebe, Zeki, Ndayishimiye, Kubilay, Adem, Fofana, Umut.

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel, Diagne.

Gol: Umut Bulut (Malatyaspor), Luyindama (Galatasaray)

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Galatasarayliyim ama son penaltıda fatih çizgi ihlali yaptı penaltı tekrarı şarttı ama malum...
bu oyunla beşiktaş harcar Galatasarayı ben Galatasaraylıyım abubakar affetmez
durumu bak ya kimseyi küçümsemiyorum estagfurullah malatya ligde 14 sırada diğere milyonluk takım tebrik edilecek bi takum var o da malatya
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