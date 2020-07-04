ÖZET | Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maç sonucu: 0-0

Süper Lig'de 30. hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maç özeti ve maç detayları haberimizde...
Konuk ekip Gençlerbirliği, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a karşı deplasmanda oynamasına rağmen zaman zaman daha iyi oyun ortaya koydu. Ancak zorlu mücadelede gol sesi çıkmadı.
Bu beraberliğin ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor 29, Gençlerbirliği 32 puana ulaştı.
Süper Lig'de gelecek hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
dakikada Ayite'nin sol kanattan verdiği pasla buluşan Halil İbrahim Pehlivan, topu ceza sahasına göndermek istedi. Araya giren Mina, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Karim Hafez, Donald (Dk. 87 Walter), Murat Yıldırım (Dk. 75 Kjartansson), Ndayishimiye (Dk. 46 Robin Yalçın), Acquah, Fofana (Dk. 87 Ahmed Ildız), Umut Bulut
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Baiano, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 90+6 Polomat), Sefa Yılmaz (Dk. 90 Sami Gökhan Altıparmak), Ayite (Dk. 76 Seuntjens), Candeias, Stancu
Sarı kartlar: Dk. 18 Ndayishimiye, Dk. 18 Murat Yıldırım, Dk. 57 Mina, Dk. 59 Umut Bulut, Dk. 63 Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 60 Sefa Yılmaz, Dk. 90+1 Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği)
Trabzonspor'a G.Saray maçı öncesi 3 müjde!
G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı!
F.Bahçe'nin yeni koçu belli oldu
G.Saray'la 3 yıl önce anlaşmış!
Yıldız futbolcuyu geri mi çağırdılar!
Türk oyuncuların Bundesliga'daki şanssızlığı
Vida'ya sürpriz talip
Halil Altıntop, Bayern Münih'te görev alacak
'Arkamdan toplantı yapmayın, aday olun!'
'3 Temmuz 2011' atışması!
Atalanta'dan flaş seri! 7'de 7 yaptılar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum