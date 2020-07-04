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ÖZET | Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maç sonucu: 0-0

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 04.07.2020 21:17 | Son Güncelleme

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği golsüz berabere kaldı. Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maç özeti ve maç detayları haberimizde...

ÖZET | Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maç sonucu: 0-0

Süper Lig'de 30. hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maç özeti ve maç detayları haberimizde...

Konuk ekip Gençlerbirliği, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a karşı deplasmanda oynamasına rağmen zaman zaman daha iyi oyun ortaya koydu. Ancak zorlu mücadelede gol sesi çıkmadı.

Bu beraberliğin ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor 29, Gençlerbirliği 32 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada BtcTurk Yeni Malatyasporlu Murat Yıldırım'ın sağ kanattan pasıyla topla buluşan Fofana ceza sahası içerisinde bekletmeden pasını Donald'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'nin sağından auta çıktı.
  2. dakikada Ayite'nin ceza sahası dışından savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Stancu'nun vuruşunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

  3. dakikada Ayite'nin sol kanattan verdiği pasla buluşan Halil İbrahim Pehlivan, topu ceza sahasına göndermek istedi. Araya giren Mina, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

  4. dakikada Erdem Özgenç'in kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında iyi yükselen Flavio'nun kafa vuruşunda direkten dönen top Ayite'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Farnolle'nin sağından auta çıktı.
  5. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Robin Yalçın'ın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Donald'ın vuruşunda kaleci Nordfeldt'den dönen top Fofana'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ DETAYLARI

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Karim Hafez, Donald (Dk. 87 Walter), Murat Yıldırım (Dk. 75 Kjartansson), Ndayishimiye (Dk. 46 Robin Yalçın), Acquah, Fofana (Dk. 87 Ahmed Ildız), Umut Bulut
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Baiano, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 90+6 Polomat), Sefa Yılmaz (Dk. 90 Sami Gökhan Altıparmak), Ayite (Dk. 76 Seuntjens), Candeias, Stancu
Sarı kartlar: Dk. 18 Ndayishimiye, Dk. 18 Murat Yıldırım, Dk. 57 Mina, Dk. 59 Umut Bulut, Dk. 63 Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 60 Sefa Yılmaz, Dk. 90+1 Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği)

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