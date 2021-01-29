ÖZET | Yeni Malatyaspor - Karagümrük: 0-0

Ligde ikinci yarının ilk maçında Yeni Malatyaspor, evinde Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Üst sıralara tırmanmak isteyen iki takım da bu maça galibiyet parolası ile çıktı. İnişli çıkışlı da olsa iyi bir grafik çizen Fatih Karagümrük, üst sıralara gözünü dikmiş durumda... Yönetim ile futbolcular arasında sıkıntıları olan Yeni Malatyaspor ise Hamza Hamzaoğlu yönetiminde moral bulmak istiyor.

Maç iki takımın karşılıklı ataklarıyla başladı. Her iki takım da gol için rakip kaleye yüklendi. Ancak 43. dakikada Yeni Malatyaspor'da Kubilay Kanatsızkuş'un kırmızı kart görmesi bütün dengeleri değiştirdi. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıya 10 kişi devam eden Malatyaspor, rakip kaleye kontrataklarla tehlikeli geldi. Fatih Karagümrük ise rakip kaleye ataklarını sıklaştırdı ancak bir türlü golü bulamadı. Yeni Malatyaspor'un kalecisi Abdulsamed, yaptığı kritik kurtarışlarla takımının 1 puan almasında etkili rol o Maçın 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

2' dakikada Yeni Malatyaspor’da sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topla buluşan Adem bekletmeden vurdu. Kaleci Aykut topa son anda dokunarak gole izin vermedi.