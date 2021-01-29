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ÖZET | Yeni Malatyaspor - Karagümrük: 0-0

29.01.2021 18:22 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Yeni Malatyaspor - Karagümrük: 0-0

Süper Lig'in 22. hafta açılış maçında Yeni Malatyaspor sahasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte Kubilay Kanatsızkuş 43. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İkinci yarıyı 10 kişi oynayan Yeni Malatyaspor'a 1 puanı, yaptığı kritik kurtarışlarla Abdulsamed Damlu getirdi.

Ligde ikinci yarının ilk maçında Yeni Malatyaspor, evinde Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Üst sıralara tırmanmak isteyen iki takım da bu maça galibiyet parolası ile çıktı. İnişli çıkışlı da olsa iyi bir grafik çizen Fatih Karagümrük, üst sıralara gözünü dikmiş durumda... Yönetim ile futbolcular arasında sıkıntıları olan Yeni Malatyaspor ise Hamza Hamzaoğlu yönetiminde moral bulmak istiyor.

Maç iki takımın karşılıklı ataklarıyla başladı. Her iki takım da gol için rakip kaleye yüklendi. Ancak 43. dakikada Yeni Malatyaspor'da Kubilay Kanatsızkuş'un kırmızı kart görmesi bütün dengeleri değiştirdi. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıya 10 kişi devam eden Malatyaspor, rakip kaleye kontrataklarla tehlikeli geldi. Fatih Karagümrük ise rakip kaleye ataklarını sıklaştırdı ancak bir türlü golü bulamadı. Yeni Malatyaspor'un kalecisi Abdulsamed, yaptığı kritik kurtarışlarla takımının 1 puan almasında etkili rol o Maçın 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

2' dakikada Yeni Malatyaspor’da sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topla buluşan Adem bekletmeden vurdu. Kaleci Aykut topa son anda dokunarak gole izin vermedi.

6' dakikada Fatih Karagümrük’te sol kanattan gelişen atakta Koray’ın ağlarla buluşan golü VAR’ın kararıyla orfsayt olduğu gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

19' dakikada ev sahibi takımda gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Zeki’nin sert vuruşunda kaleci Aykut’un hamlesi ile top kornere çıktı.

21' dakikada konuk ekipten Ndao, kale önüne kadar götürdüğü topa sert vurdu ancak top yan ağlarla kaldı.

34' dakikada Karagümrük’de Sobiech’in ceza alanı içerisinden çektiği şutu kaleci Abdulsamed son anda müdahale ederek mutlak bir gole izin vermedi.

43' dakikada Yeni Malatyaspor’da Kubilay’ın rakibine yaptığı müdahale sonrası VAR kayıtlarını inceleyen Hakem Yasin Kol, kırmızı kartını kullanarak Kubilay’ı oyun dışı bıraktı.

50' dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sobiech’in vuruşunda kaleci Abdulsamed meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

57' dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında gol arayan konuk ekip Karagümrük’te ceza alanı içerisinde yaşanan karambolde topla buluşan Bertolacci’nin sert vuruşunda kaleci Abdulsamet çift yumrukla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74' dakikada defansın arkasına atılan topla buluşan Fofona’nın ceza sahasına girerek çektiği şut az farkla kale direğinin üzerinden auta çıktı.

88' dakikada Fatih Karagümrük de Balkovec’in ceza sahasına yaptığı orta da defans topu uzaklaştırarak tehlikeye izin vermedi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol xx, İsmail Şencan xx, Murat Ergin Gözütok xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Zeki xx, Wallace xx, Semih xx, Hadebe xx (Bülent dk. 76 x), Acquah xx, Ndayishimiye xx, Lukoki x (Fofana dk. 46 x), Kubilay xx, Adem xx (Ahmed dk. 90 ?), Umut xx

Yedekler: Eray, Zuqui, Burak Efe, Erşan, Erkan, Doğukan, Topalli

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Fatih Karagümrük: Aykut xx, Koray xx, Roco xx, Campi xx, Balkovec xx, Bertolacci xx (Jimmy dk. 67 x), Biglia xx, Ndao xx Yannis dk. 90 ?), Ndiaye xx (Emre dk. 90 ?), Borini xx Arveladze dk. 90 ?), Sobiech xx (Mevlüt dk. 67 x)

Yedekler: Yavuz Ulaş, Alparslan, Fatih, Aksel, Serhat

Teknik Sorumlu: Atılay Canel

Kırmızı Kart: Kubilay (dk. 44) (Y. Malatyaspor)

Sarı kartlar: Lukoki, Adem, Hadebe (Y. Malatyaspor), Koray (F. Karagümrük)

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