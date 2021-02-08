ÖZET | Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 0-2

Süper Lig'de 24. haftanın kapanış maçında Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Trabzonspor oldu.

Abdullha Avcı yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayan Trabzonspor, ligde arka arkaya 5. maçını kazandı. Ayrıca bordo-mavililer, son 8 haftada 7 galibiyet ve 1 beraberlikle çarpıcı performans sergiledi.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, Denizlispor maçının kahramanı Anastasios Bakasetas ve yıldız isim Anthony Nwakaeme attı. Bordo-mavililerin, Alanyaspor'dan transfer ettiği Anastasios Bakasetas, 50. dakikada sağ ayağıyla fileleri havalandırdı. Anthony Nwakaeme ise 90+6. dakikada sonucu belirledi.

Bu galibiyetin ardından Trabzonspor puanını 42'ye yükseltti ve zirveyle arasındaki farkı 6'ya indirdi. Dört haftadır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 29 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

PUAN DURUMU

48 - Galatasaray

48 - Beşiktaş

48 - Fenerbahçe

42 - Trabzonspor