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ÖZET | Zalgiris Kaunas 99-62 Fenerbahçe Beko

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 17.12.2020 23:28 | Son Güncelleme

THY Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 15. hafta maçında Zalgiris Kaunas deplasmanına konuk oldu.

ÖZET | Zalgiris Kaunas 99-62 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk oldu. Fenerbahçe maçı 99-62 kaybetti.

Fenerbahçe, organizasyonda çıktığı son 8 maçta 7 mağlubiyet yaşadı. Avrupa Ligi'nde yaptığı müsabakaların 5'ini kazanan ve 10'unu kaybeden sarı-lacivertli takım, 14. sırada yer alıyor.

Zalgiris ise bu sezon galibiyet sayısını 8'e yükseltirken, 7 de mağlubiyeti bulunuyor.

Salon: Zalgirio Arena

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Carmela Paternico (İtalyan), Emilio Perez (İspanya)

Zalgiris: Walkup 6, Hayes 11, Milaknis 11, Grigonis 12, Lauvergne 8, Blazevic 1, Lekavicius 8, Jankunas 2, Lukosiunas 3, Geben 11, Rubit 18, Jokubaitis 8

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 5, De Colo 14, Barthel 4, Ahmet Düverioğlu, Ulanovas 2, Hamilton, Brown 2, Westermann 8, Tarık Biberovic 1, Pierre 10, Eddie 12, Ali Muhammed 4

  1. Periyot: 24-7

Devre: 51-31

  1. Periyot: 81-47
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