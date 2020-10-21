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ÖZET | Zenit St. Petersburg - Club Brugge maç sonucu:1-2

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 21.10.2020 09:58 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu ilk maçında Club Brugge, deplasmanda Zenit'i 2-1 mağlup etti. Belçika temsilcisine galibiyeti getiren golleri 63'te Dennis ile 90+3'te Ketelaere kaydetti. Gruplara 3 puanla başlayan Club Brugge, maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Zenit ise puansız olarak son sırada yer aldı. Zenit gruptaki ikinci maçında Dortmund'a konuk olacak. Club Brugge ise Vedat Muriqi'in de formasını giydiği Lazio'yu konuk edecek.

ÖZET | Zenit St. Petersburg - Club Brugge maç sonucu:1-2

Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu ilk karşılaşmasında Zenit, Club Brugge'ü konuk etti. Zorlu mücadeleyi konuk ekip Club Brugge son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı. Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. Club Brugge 63. dakikada Dennis'in attığı golle 1-0 öne geçti. 22 yaşındaki futbolcu ayrıca bu sezonki ilk golünü kaydetti.

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Dakikalar 74'ü gösterdiğinde Club Brugge kalecisi Ethan Horvath için talihsiz bir an yaşandı. Zenitli Dejan Lovren'in uzaktan şutunda top direkten döndü ve Horvath'ın sırtına çarparak ağlarla buluştu.

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Mücadelede son anlara girilirken Club Brugge 2-1 öne geçti. Konuk ekibin 19 yaşındaki yıldızı Charles De Ketelaere, Ruud Vormer'in asistinde takımına 3 puanı kazandıran golü kaydetti. Club Brugge, 28 Ekim günü Lazio'yu konuk edecek. Zenit ise aynı gün Dortmund deplasmanına gidecek.


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