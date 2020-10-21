ÖZET | Zenit St. Petersburg - Club Brugge maç sonucu:1-2

Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu ilk karşılaşmasında Zenit, Club Brugge'ü konuk etti. Zorlu mücadeleyi konuk ekip Club Brugge son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı. Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. Club Brugge 63. dakikada Dennis'in attığı golle 1-0 öne geçti. 22 yaşındaki futbolcu ayrıca bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Dakikalar 74'ü gösterdiğinde Club Brugge kalecisi Ethan Horvath için talihsiz bir an yaşandı. Zenitli Dejan Lovren'in uzaktan şutunda top direkten döndü ve Horvath'ın sırtına çarparak ağlarla buluştu.

Mücadelede son anlara girilirken Club Brugge 2-1 öne geçti. Konuk ekibin 19 yaşındaki yıldızı Charles De Ketelaere, Ruud Vormer'in asistinde takımına 3 puanı kazandıran golü kaydetti. Club Brugge, 28 Ekim günü Lazio'yu konuk edecek. Zenit ise aynı gün Dortmund deplasmanına gidecek.



