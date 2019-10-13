Özge Borak kan kardeşiyle fotoğrafını paylaştı

Yaz boyunca birbirinden güzel deniz ve dalış görüntüleri paylaşan ve denizi temiz tutmak adına gerçekleştirdiği dalışlara dair fotoğrafları takipçilerine aktaran Özge Borak, bu defa çocukluk arkadaşıyla birlikte çekilmiş kareleri hesabından şu sözlerle paylaştı:

“Kan kardeşim. Silivri'de Ezgi'lerin yazlığındaydık ve 12-13 yaşlarındaydık kan kardeşi olduğumuzda. Çam ağacı yapraklarıyla deldik, delinmiyor sanıp da parmaklarımıza yüz kere batırdık iğne yapraklarını. Arkadaş parmaklarımızdan bir kan çıktı, sanırsın kopardık. Sonuçta resmen kan kardeşi olmuştuk artık. İyi gün de, kötü gün de o zamandan beri bizimdir.

Bugün de evim şenlendi sayende. Bu kadar yeter, azıcık da gömeyim seni. Kızım bi susmadın yine film seyrederken. Ben “sus be!” demekten bıktım, sen konuşmaktan bıkmadın yine! Artık çoluğu çocuğu var, hani yorgundur ya da değişmese de azıcık dönüşmüştür çocuktan sonra dedim konuşmaz artık film seyrederken dedim yok abi yok susmadı kadın. Öööfff! Hay çenenin bağını öpeyim be kızım.”

