MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özge Borak kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Menajerimi Ara Ceyda kimdir?

Özge Borak kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Menajerimi Ara Ceyda kimdir?

17.03.2021 00:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Özge Borak kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Menajerimi Ara Ceyda kimdir?

Menajerimi Ara dizisinin Ceyda'sı Özge Borak gündemde en çok aranan isimlerden biri oldu. Bir süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu hakkında 'Özge Borak kaç yaşında' sorusunun yanıtı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir dönem Ata Demirer ile evli olan Özge Borak hakkında pek çok kişi Özge Borak evli mi? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Özge Borak hakkında merak edilenler...

Menajerimi Ara dizisi ile ekranlara gelen Özge Borak, Ceyda karakteri ile sevenlerinin karşısına çıktı. Güldür Güldür'de izleyenlerin beğenisini kazanan Özge Borak aynı zamanda Eyvah Eyvah film serisindeki performansı ile de büyük bir hayran kitlesi elde etti. Peki, Özge Borak kaç yaşında ve evli mi? İşte, başarılı oyuncu Özge Borak hakkında merak edilen soruların yanıtı!

ÖZGE BORAK KİMDİR?

Özge Borak 14 Şubat 1982 yılında İstanbul’da doğmuştur. Henüz 8 yaşındayken Şehir Tiyatroları çocuk bölümü ile oyunculuğa başlayan Borak, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Selçuk Borak’ın kızıdır.

İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü bitiren Özge Borak sanatçı bir aileden geliyor. Bülent Şakrak ile evlenen Özge Borak, 2010 yılında boşanmıştır. Daha sonra Ata Demirer ile 2012 yılında evlenmiş ve 2014 yılında ayrılmıştır.

Profesyonel oyunculuk kariyerine 2003 yılında başlayan Borak, Ihlamurlar Altında, Eyvah Eyvah, Güldür Güldür, İstanbullu Gelin, Leyla ile Mecnun gibi pek çok önemli projede yer almıştır.

ÖZGE BORAK'IN YER ALDIĞI PROJELER

2014 - Eyvah Eyvah 3
2013 - Bir Yastıkta
2012 - Leyla ile Mecnun (TV Dizisi)
2011 - Eyyvah Eyvah 2
2011 - Bir Günah Gibi
2010 - Eyyvah Eyvah
2009 - 2010 - Küçük Kadınlar
2008 - -2010 - Akasya Durağı
2007 - 2009 - Eşref Saati
2005 - Ömer Seyfettin: Fon Sadristsyn Karısı ve Oğlu
2005 - 2007 - Ihlamurlar Altında
2003 - 2004 - Sultan Makamı
2003 - Kara Gün

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpeğin inanılmaz değişimi! Keneler vücudunu sarmış, diri diri yeniliyorduKöpeğin inanılmaz değişimi! Keneler vücudunu sarmış, diri diri yeniliyordu
Hande Erçel'in sevgilisi kimdir?Hande Erçel'in sevgilisi kimdir?
Sahneye çıktı! Gündeme bomba gibi düştüSahneye çıktı! Gündeme bomba gibi düştü
Anahtar Kelimeler:
Özge Borak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Erkek olduğu iddia edildi! Açıklaması...

Erkek olduğu iddia edildi! Açıklaması...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Bomba gönderme! 'Sapyoseksüel kadınlar...'

Bomba gönderme! 'Sapyoseksüel kadınlar...'

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

Diğer Haberler

Murat Akdoğan kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Hande Erçel'in sevgilisi

Hande Erçel'in sevgilisi kimdir?

Survivor'da kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincisi kim oldu? İşte 16 Mart Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Game of Thrones dizisinin yıldızı Emilia Clarke'tan Suriye halkına destek mesajı

Game of Thrones'un yıldızından Suriye halkına destek!

Mehmet Ali Erbil'den keyifli paylaşım! Eski günlerine geri döndü

Mehmet Ali Erbil'den keyifli paylaşım! Eski günlerine geri döndü

Gülse Birsel doğum gününü oyuncu arkadaşlarıyla kutladı!

Ünlü isim doğum gününü böyle kutladı!

'Şarkılar Seni Söyler final mi yapacak?' iddiası sosyal medyayı karıştırdı

Şarkılar Seni Söyler final mi yapıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.