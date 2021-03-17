Özge Borak kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Menajerimi Ara Ceyda kimdir?

Menajerimi Ara dizisi ile ekranlara gelen Özge Borak, Ceyda karakteri ile sevenlerinin karşısına çıktı. Güldür Güldür'de izleyenlerin beğenisini kazanan Özge Borak aynı zamanda Eyvah Eyvah film serisindeki performansı ile de büyük bir hayran kitlesi elde etti. Peki, Özge Borak kaç yaşında ve evli mi? İşte, başarılı oyuncu Özge Borak hakkında merak edilen soruların yanıtı!

ÖZGE BORAK KİMDİR?

Özge Borak 14 Şubat 1982 yılında İstanbul’da doğmuştur. Henüz 8 yaşındayken Şehir Tiyatroları çocuk bölümü ile oyunculuğa başlayan Borak, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Selçuk Borak’ın kızıdır.

İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü bitiren Özge Borak sanatçı bir aileden geliyor. Bülent Şakrak ile evlenen Özge Borak, 2010 yılında boşanmıştır. Daha sonra Ata Demirer ile 2012 yılında evlenmiş ve 2014 yılında ayrılmıştır.

Profesyonel oyunculuk kariyerine 2003 yılında başlayan Borak, Ihlamurlar Altında, Eyvah Eyvah, Güldür Güldür, İstanbullu Gelin, Leyla ile Mecnun gibi pek çok önemli projede yer almıştır.