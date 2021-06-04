Özge Borak'tan kurgu itirafı: Kuaförüm Sensin'in set arkasında...

Menajerimi Ara dizisiyle ekranda olan Özge Borak'tan şaşırtan bir itiraf geldi.

Eyvah Eyvah, İstanbullu Gelin, Güldür Güldür Show gibi iddialı yapımlarla adını duyuran Özge Borak, Sergen Deveci'nin Youtube programında bomba bir açıklama yaptı. Daha önce sunuculuğunu üstlendiği Kuaförüm Sensin programına dair itirafıyla dikkat çeken Borak herkesi şaşırttı.

ÖZGE BORAK'TAN KUAFÖRÜM SENSİN İTİRAFI!

Menajerimi Ara dizisinde Ceyda karakterine hayat veren Özge Borak, "Sergen Deveci ile Dansika Show" programında daha önce sunuculuğunu üstlenmiş olduğu Kuaförüm Sensin programı hakkında konuştu.

Programda bazı olayların kurgu olduğunu itiraf eden Özge Borak, bazı olayların ise gerçek olarak yaşandığını söyledi. Çekim esnasında yaşanan tartışmalarla ilgili kendisine set arkasından gelen uyarıları da açıklayan Özge Borak şunları söyledi: Bunu en başında konuşmama rağmen, o şekilde ilerlemedi hiçbir şey. Tartışmayı asla kesmemem isteniyordu. Kulağıma özellikle 'Bölme' diyorlardı.

Borak programla ilgili çok acı çektiğini de sözlerine ekledi.



