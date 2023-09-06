MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özge Gürel iddialı festival pozlarıyla beğeni topladı! Doktorlar’ın yıldızı dayanamadı

Özge Gürel iddialı festival pozlarıyla beğeni topladı! Doktorlar’ın yıldızı dayanamadı

06.09.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serkan Çayoğlu ile mutlu bir evlilik yürüten Özge Gürel Venedik Film Festivali’ne katıldı. Güzelliği ile ilgili odağı olan Gürel’in iddialı tarzı festivale damga vurdu. Ünlü ismin pozlarına Doktorlar dizisinin yıldız isimlerinden biri olan Gamze Topuz da kayıtsız kalamadı.

En son Sipahi dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Özge Gürel Venedik Film Festivali’ne katılan ünlü isimler arasında yer aldı. Kırmızı halıda poz veren Gürel tarzıyla beğeni topladı.

özge gürel festival tarzıyla beğeni topladı

36 yaşındaki güzel oyuncu iddialı bir elbise tercih etti. Güzelliğiyle dikkat çeken Gürel’e adeta yorum ve beğeni yağdı.

özge

Ünlü isme yorum yapanlar arasında Doktorlar dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan Gamze Topuz da yer aldı. Topuz “Ay Özge böyle bir güzellik olamaz” yorumunda bulundu.

Ekran görüntüsü 2023-09-06 082231

Özge Gürel’in paylaşımını beğenenler arasında Yağmur Tanrısevsin, Merve Oflaz, Aybüke Pusat ve Hazal Subaşı da yer aldı.

Ekran görüntüsü 2023-09-06 082254

Ekran görüntüsü 2023-09-06 082323

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diskalifiye şoku! Nursel Ergin çileden çıktıDiskalifiye şoku! Nursel Ergin çileden çıktı
Eski eşini görenler çok şaşırdı! Diriliş Ertuğrul'un yıldızı çıktıEski eşini görenler çok şaşırdı! Diriliş Ertuğrul'un yıldızı çıktı
Üzen haber! Eski eşi ve kızı hastanelik olduÜzen haber! Eski eşi ve kızı hastanelik oldu
Anahtar Kelimeler:
Özge Gürel Oyuncu erkan yaşında film festivali tanrısevsin

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hırsızlık yapan baron böyle cezalandırıldı! Çapa bağlayıp denize attılar...

Hırsızlık yapan baron böyle cezalandırıldı! Çapa bağlayıp denize attılar...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.