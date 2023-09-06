Özge Gürel iddialı festival pozlarıyla beğeni topladı! Doktorlar’ın yıldızı dayanamadı

En son Sipahi dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Özge Gürel Venedik Film Festivali’ne katılan ünlü isimler arasında yer aldı. Kırmızı halıda poz veren Gürel tarzıyla beğeni topladı.

36 yaşındaki güzel oyuncu iddialı bir elbise tercih etti. Güzelliğiyle dikkat çeken Gürel’e adeta yorum ve beğeni yağdı.

Ünlü isme yorum yapanlar arasında Doktorlar dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan Gamze Topuz da yer aldı. Topuz “Ay Özge böyle bir güzellik olamaz” yorumunda bulundu.

Özge Gürel’in paylaşımını beğenenler arasında Yağmur Tanrısevsin, Merve Oflaz, Aybüke Pusat ve Hazal Subaşı da yer aldı.



