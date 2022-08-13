Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu İtalya'da düğün yapıyor! Verona'daki görkemli düğünün bütçesi belli oldu

Geçtiğimiz ay Almanya'da nikah masasına oturan Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, bugün de İtalya'da düğün yapıyor.

Yaklaşık 100 kişinin katılacağı düğün için "Romeo ve Juliet" gibi efsane aşklara tanıklık etmiş Verona'yı seçen oyuncu çift, dün törenin yapılacağı tarihi kaleden de paylaşımlar yaptı.



Takvim'de yer alan habere göre; yedi yıllık aşklarını evlilikle taçlandıran Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, tarihi kaleyi kiralamak için 5 bin Euro yani yaklaşık 90 bin TL verdi.

Yemekli organizasyon için de kişi başı 75 Euro ödeyecek olan çiftin cebinden 100 kişilik tören için de yaklaşık 140 bin TL çıkacak.



İtalya'daki düğün töreni böylece ikiliye ulaşım ve konaklama da dahil edildiğinde yaklaşık 400 bin TL'ye mal olacak.



