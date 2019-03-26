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Özge Özberk 'Ben file çorap kadını değilim'

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.03.2019 22:43 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Özge Özberk, Woman TV ekranlarında samimi açıklamalarda bulundu.

Özge Özberk 'Ben file çorap kadını değilim'

Şafak Yavuz’un hazırlayıp sunduğu “Şafak Yavuz’un Vizöründen” programına katılan Özge Özberk, kadınlar ve kadınlık üzerine görüşlerini açıkladı.

Kendini seksi bulmadığı söyleyen Özge Özberk “Ben file çorap kadını değilim” dedi. 9 yaşındaki oğlu Leo’nun mesleği ile nasıl gurur duyduğunu anlatan Özge Özberk, bir daha çocuk yapmaya sıcak bakmadığını söyledi.

Çocukluğunda içine kapanık ve çekingen biri olduğunu belirten Özge Özberk, oyuncu olmasında babasının büyük katkısı olduğunu vurguladı.

Özge Özberk, şunları söyledi. “ İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini kazandım. Ancak gönlümde hep tiyatrocu olmak vardı. Annem okulu devam ettirmemi istedi. Ancak, babam İstediğim mesleği yapmam için babam destek verdi. BKM’de başlayan oyunculuk serüveni beni farklı noktalara getirdi. Farklı karakterleri oynamak hayatımı kolaylaştırdı. Oğlum Leo’nun babasıyla sarılarak ayrıldık. Eski eşimle geçmişimizi bugüne yansıtmıyoruz. Boşanmalarda her zaman çocuk düşünülmeli. Oğlum Leo mesleğimle gurur duyuyor. Benim tanınan biri olmam onun hoşuna gidiyor. Oğlum Leo şimdilik bana yetiyor. Bir daha çocuk yapmaya sıcak bakmıyorum."

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özge özberk woman tv

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Özge Özberk yani filesiz çorap kadınıyım diyorsun
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