MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Türkan Şoray tutuklu öğrencilerle ilgili paylaşım yaptı! "Hepimizin en büyük yarası"

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Türkan Şoray, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla başlayan protestolar kapsamında tutuklanan öğrenciler hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Şoray, "Demokratik haklarını kullanmak isteyen gençlerin, bayramı demir parmaklıklar arkasında geçirmeleri, hepimizin en büyük yarası olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Cansu Akalp

Usta oyuncu Türkan Şoray, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla başlayan protestolarda tutuklanan öğrencilerden bahsetti.

Şoray, öğrencilerin tutuklanmasına tepki gösterdiği paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgi emektir. Tıpkı gençlerimizi dinlemek, onları anlamak, onların gelecek kaygılarına çözüm bulabilmek gibi... Ancak birbirimizi anlayarak, severek ve empati kurarak güzel günlere ulaşabiliriz. Halen gençlerimiz tutuklu. Ben bir anneyim ve bunun üzüntüsünü yaşıyorum.

Gençlerimiz niye tutuklu? Demokratik haklarını kullanmak isteyen gençlerin, bayramı demir parmaklıklar arkasında geçirmeleri, hepimizin en büyük yarası olmalıdır. Onlar bizim çocuklarımız, gözbebeklerimiz, ülkemizin geleceğidir. Atatürk bu vatanı onlara emanet etmiştir. Gençlerimiz bir an önce özgürlüklerine kavuşmalıdırlar. Bir sanatçı olarak, genç meslektaşlarımı çok iyi anlıyorum. Sanatçı soru sorar... sorgular... Her şeyi eleştirmek ve daha iyisini istemek onların doğasında var. Ülkelerini aydınlık bir geleceğe taşımak için sorumluluk alırlar, topluma ayna tutarlar. Sanat ve sanatçı susturulmamalıdır. Hepimiz aynı şeyi istiyoruz aslında. Daha güzel, daha yaşanılası bir vatan. İşte bunun için düşünce ve ifade özgürlüğü olmazsa olmazımız olmalıdır. Demokratik bir ülke bizim vazgeçilmezimizdir. Hepimiz bir bütünün parçası olduğumuzu, tek vatanımız olduğunu unutmamalıyız. Biz birbirini seven, koruyan, kul hakkı yemeyen, hoşgörülü, yaralarımızı saran insanlarız... Şimdi bunu hatırlamanın tam zamanı..."

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızılcık Şerbeti'nde beklenmedik ayrılık! Başrolün hikayesi bittiKızılcık Şerbeti'nde beklenmedik ayrılık! Başrolün hikayesi bitti
Sevgilisine yorum yağdı! ''Ne şanslı adamsın'' Sevgilisine yorum yağdı! ''Ne şanslı adamsın''

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Oyuncu Türkan Şoray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika | Özgür Özel'e ilk rakip! Ümit Uysal adaylık sahnesine çıktı: CHP Olağanüstü kurultayına gerim sayım başladı

Son dakika | Özgür Özel'e ilk rakip! Ümit Uysal adaylık sahnesine çıktı: CHP Olağanüstü kurultayına gerim sayım başladı

PKK/YPG'liler ellerindeki paçavralarıyla Halep'i terk ettiler!

PKK/YPG'liler ellerindeki paçavralarıyla Halep'i terk ettiler!

Bahçeli geri döndü, Sedat Peker peş peşe paylaştı

Bahçeli geri döndü, Sedat Peker peş peşe paylaştı

Bankalardan milyonları etkileyen karar!

Bankalardan milyonları etkileyen karar!

648 kişi hastaneye kaldırıldı! "Hayatımda ilk defa yedim, zehir zıkkım oldu"

648 kişi hastaneye kaldırıldı! "Hayatımda ilk defa yedim, zehir zıkkım oldu"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.