Özge Özder kimdir? Özge Özder Sadakatsiz’e ne zaman dönecek? Açıklama geldi…

Sinan Güleryüz’le mutlu bir evlilik sürdüren Özge Özder, şubat 2021’de anne olma sevincini yaşadı. Doğumdan sonra çocukla ilgilendiğini söyleyen Özge Özder, vaktinin olmadığını vurgulayarak, çocuğunun durumu hakkında bilgi verdi.

SADAKATSİZ DUYGU (ÖZGE ÖZER) NE ZAMAN DÖNECEK?

Sinan Güleryüz ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Özge Özder, geçtiğimiz şubat ayında anne olma sevinci yaşamıştı. Doğum yaptığından dolayı başrol oynadığı Sadakatsiz dizisine ara vermek durumunda kaldığını söyleyen Özge Özder, diziye ne zaman döneceğini açıkladı.

Herkesin kendisini merak ettiğini anımsatan Özge Özder, Instagram’a artık story atamadığını kaydederek, ‘’Anayım ben vaktim yok!’’ dedi. Günlerinin birbirine bağlandığını ve her günün bir önceki gün ile aynı geçtiğini anlatan Özge Özder, hep aynı şeyleri yapıyor gibi olduğunu ancak her gününün birbirinden daha güzel geçtiğini ifade etti…

Instagram’da story paylaşmanın kendisi için lüks kaldığını belirten Özge Özder, evde olduğunu çocuğu Luniş’in durumunun da çok iyi olduğunu ve her şeyin çok yolunda olduğunu aktardı. Artık sete başlayacağını duyuran Özge Özder, aylar sonra ilk kez saçını boyatacağını duyurdu.