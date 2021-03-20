Özge Özder kimdir? Özge Özder Sadakatsiz’e ne zaman dönecek? Açıklama geldi…

Sinan Güleryüz’le mutlu bir evlilik sürdüren Özge Özder, şubat 2021’de anne olma sevincini yaşadı. Doğumdan sonra çocukla ilgilendiğini söyleyen Özge Özder, vaktinin olmadığını vurgulayarak, çocuğunun durumu hakkında bilgi verdi.
Sinan Güleryüz ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Özge Özder, geçtiğimiz şubat ayında anne olma sevinci yaşamıştı. Doğum yaptığından dolayı başrol oynadığı Sadakatsiz dizisine ara vermek durumunda kaldığını söyleyen Özge Özder, diziye ne zaman döneceğini açıkladı.
Herkesin kendisini merak ettiğini anımsatan Özge Özder, Instagram’a artık story atamadığını kaydederek, ‘’Anayım ben vaktim yok!’’ dedi. Günlerinin birbirine bağlandığını ve her günün bir önceki gün ile aynı geçtiğini anlatan Özge Özder, hep aynı şeyleri yapıyor gibi olduğunu ancak her gününün birbirinden daha güzel geçtiğini ifade etti…
Instagram’da story paylaşmanın kendisi için lüks kaldığını belirten Özge Özder, evde olduğunu çocuğu Luniş’in durumunun da çok iyi olduğunu ve her şeyin çok yolunda olduğunu aktardı. Artık sete başlayacağını duyuran Özge Özder, aylar sonra ilk kez saçını boyatacağını duyurdu.
Bu hafta itibarıyla çalışmaya başlayacağını açıklayan Özge Özder, diyet yapmadığını ve hiçbir yöntem uygulamadığını kaydederek, lohusalıkta öyle şeyler yapılmadığını bildirdi. Yüzüne de herhangi bir uygulama yaptırmadığına dikkati çeken Özge Özder, henüz korse kullanmaya başlamadığını ifade etti.
Herkesin çocuğu Luna’nın yüzünü merak ettiğini hatırlatan Özge Özder, ‘’Yakında 40'ı çıkacak zaten. 40'ı bir çıksın, bakacağız bakalım. Karar verirsiniz. Kime benziyor?” diyerek sözlerini noktaladı…
1 Nisan 1978’de Ankara’da doğan Elif Özge Özder, ortaokul ve liseyi Ankara Özel Yükseliş Koleji'nde okuduktan sonra tiyatro ile tanıştı. 1996’da konservatuar sınavlarına girerek Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü burslu olarak Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü ise Yüksek puanla kazanan Özge Özder, 2000’de Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu.
Profesyonel oyunculuk hayatına BKM ile başlayan Özge Özder; 2001’den bu yana aktif olarak tiyatro sahnelerinde yer alıyor. 2004-2006 yıllarında Kanal D'de yayınlanan Haziran Gecesi adındaki dizide Lale abla karakterine hayat veren Özge Özder, bu dizide büyük bir başarı elde ederek adını duyurmayı başardı.
2005’ten bu yana çıktığı Şehir Tiyatroları bünyesinde hâlen görev alan "3 kız Kardeş" oyunundan Nataşa rolüyle gösterdiği, performans sayesinde Bedia Muhavvit ödülüne layık görülen Özge Özder, aynı rolle Afife Jale ve Sadri Alışık ödüllerine de aday oldu. o
Leonce ile Lena oyununda Lena rolüyle yine Afife Jale ödülüne layık görülen Özge Özder, FOX TV ekranlarında yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Emel karakterine hayat verdi.
14 Haziran 2014’te final yapan dizide senaryo gereği ölmesi gerekirken izleyicilerin Emel'in ‘’ölmesini istemiyoruz’’ demesi üzerine tekrar oyuna dönen Özge Özder, müzisyen Sinan Güleryüz ile 30 Temmuz 2018'de evlendi.
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