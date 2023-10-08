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Özge Özpirinçci açtı ağzını yumdu gözünü! "Kimseye hesap vermedim, vermem de"

08.10.2023 12:19 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci katıldığı bir davette çekildiği pozları ile dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yakında yeni dizisi ile ekranlara dönecek olan Özpirinçci, "Son birkaç yıldır hayatımı yaşama tercihlerimden dolayı insanlar tarafından hep bir kategoriye koyulmak isteniyorum." diyerek uzun bir açıklama yaptı.

Hem başarılı oyunculuk performansı hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Özge Özpirinçci Roma'dan yaptığı paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Özge Özpirinçci dikkat çeken paylaşımında, "Havalı bir açıklama düşündüm bu fotoğraf için. Böyle tek cümle bir şey veya yabancı dilde bir özlü söz falan. Sonra dedim ki kendime 'Canım sen bu fotoğrafı neden paylaşmak istiyorsun? Çünkü iyi göründüğümü düşünüyorum ve bu hoşuma gidiyor. E o zaman sen de bunu açıkla fotoğrafı görecek olanlara.' Aynen de öyle yapmak istedim! Son birkaç yıldır hayatımı yaşama tercihlerimden dolayı insanlar tarafından hep bir kategoriye koyulmak isteniyorum. Saçıma fön çektirmek imaj değişikliği kabul ediliyor. O gün aynaya baktığımda hoşuma gitmeyen beyaz saçlarımı sprey boyayla kapattığımda 'E ne oldu o doğal kıza?' yorumları geliyor. Sokakta magazine makyajsız ve rahat giysilerle yakalanınca bakımsız oluyorum vs. Konu bu yaftalar değil aslında. Konu birbirimizi olduğu gibi kabul edebilmeyi öğrenememekte. Ben hep böyleydim. Başkasına zarar vermediğim sürece canımın istediğini yaptım ve bunun için de kimseye hesap vermedim bu saatten sonra da vermem. Hele artık bir de kız anası olmuşum. Bugün mini eteğim ve iğne topuklu ayakkabılarımla galaya katılırım yarın parkta çocuğumla çimlerde yuvarlanmaktan leke olmuş eşofmanım ile gezerim. Çünkü ben özgürüm. Sen özgürsün. İstediğimiz gibi görünmekte!" ifadelerine yer verdi.

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Özge Özpirinçi'nin paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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Kadın, Aşk Yeniden, Yakamoz S-245 gibi dizilerle hafızalara kazınan Özge Özpirinçci bir süredir ekranlarda görünmüyordu. Ünlü oyuncu, Sandık Kokusu dizisinde canlandıracağı 3 çocuk annesi Karsu rolü ile izleyici karşısına çıkacak.

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Kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile 2021 yılında evlenen Özge Özpirinçci'in Mercan adında bir kızı bulunuyor.

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