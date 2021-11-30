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Özge Özpirinçci anne oldu!

30.11.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu çift Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, ilk çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı

Özge Özpirinçci anne oldu!

Yaklaşık 8 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile aşk yaşayan Özge Özpirinçci, bugün öğlen saatlerinde bir kız bebek dünyaya getirdi.

Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin kızları 50 santim, 3.149 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.

Özge Özpirinçci ve eşinin bebeklerine henüz isim vermediği de öğrenildi. Ünlü oyuncu daha önce de yaptığı bir açıklamada bebeğine 'Üzüm' ismini vermeyi düşündüğünü söylemişti. Özpirinçci ancak konuyla ilgili yakın çevresinden olumlu geri dönüş alamadığını ifade etmişti.


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Burak Yamantürk Özge Özpirinçci
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