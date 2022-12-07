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Özge Özpirinçci, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşacağı diziden çıkarıldı! Yerine Serenay Sarıkaya geliyor

07.12.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yakamoz S-245" dizisinden sonra "Aile" dizisinde de Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşacak olan Özge Özpirinçci, son dakika yaşanan bir gelişme sonucu kadrodan çıkarıldı. Özpirinçci'nin yerine Serenay Sarıkaya ile anlaşma yapıldı.

Özge Özpirinçci, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşacağı diziden çıkarıldı! Yerine Serenay Sarıkaya geliyor

Kıvanç Tatlıtuğ ile daha önce "Yakamoz S-245" dizisinde başrolü paylaşan Özge Özprinçci, yeni sezonda yayınlanacak olan "Aile" dizisinde de Talıtuğ ile başrolü paylaşacaktı. Ancak bilinmeyen bir nedenden dolayı Özpirinçci son anda kadro dışı kaldı.

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ÖZGE GİTTİ, SERENAY GELDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcı Kerem Çatay daha önce "Yakamoz S-245" dizisinde partner olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci'yi bir araya getirmekten vazgeçti. Aile'deki psikolog Devin rolünün Serenay Sarıkaya'nın olduğu öğrenildi. Bir yaşındaki bebeğiyle beraber Bodrum'daki evini kapatıp İstanbul'a dönen Özpirinçci'nin yaşanan son dakika gelişmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşadığı kulislerde konuşuluyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ Özge Özpirinçci yaşında

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