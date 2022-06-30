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  4. Özge Özpirinçci kızı Mercan'ı doğurduktan sonra paylaştı! İnanamıyorum"

Özge Özpirinçci kızı Mercan'ı doğurduktan sonra paylaştı! İnanamıyorum"

30.06.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'da 3.5 milyon takipçisi bulunan Özge Özpirinçci kızı Mercan'ı geçtiğimiz aylarda kucağına aldı. Kızıyla vakit geçiren oyuncu son olarak hamilelik sürecinde çekilen pozlarını paylaştı ve "Zaman nasıl geçti inanamıyorum..." dedi.

Özge Özpirinçci kızı Mercan'ı doğurduktan sonra paylaştı! İnanamıyorum"

Aralık 2021'de ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ve şimdilerde vaktinin tamamını kızı Mercan ile geçiren oyuncu Özge Özpirinçci, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Şimdilerde kızıyla ilgilenen Özge Özpirinçci, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Hamileliği boyunca pek paylaşım yapmayan ünlü oyuncu, o süreçte çekilen pozlarını takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu, paylaşımına, şu notu düştü:

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İlk iki fotoğrafı, 'İlk ve Son' setinden, 3. 4. Ve 5. fotoğrafları Umut Evirgen çekmişti Asos’ta. 5. ve 7. fotoğraftaki bikinileri bu sene de bayılarak giyiyorum! 6. Ve 7. fotoğraf Bozburun'da Tanem Sivar tarafından çekildi.

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Telefonu benim hamile fotoğraflarımla doldu! Her gün bana 50 tane filan fotoğrafımı yolluyordu. 8. fotoğraf glütensiz pizzamı beklerken çekilmişti. Son fotoğraf ise doğumdan bir gün önce Melis Özge Bozoklu'nun evinin bahçesinde çekilmişti. Şimdi bir bu fotoğraflara bakıyorum bir Mercan’a bakıyorum ve zaman nasıl geçti inanamıyorum...

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Özge Özpirinçci
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