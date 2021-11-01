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  4. Özge Özpirinçci'nin karnı burnunda! Son hali dikkat çekti

Özge Özpirinçci'nin karnı burnunda! Son hali dikkat çekti

01.11.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salih Bademci ile başrolü üstlendiği 'İlk ve Son' dizisinin çekimleri sırasında hamile olduğunu öğrenen Özge Özpirinçci bebeğine kavuşmak için gün sayıyor. Ünlü oyuncunun son hali dikkat çekti.

Özge Özpirinçci'nin karnı burnunda! Son hali dikkat çekti

Hamileyken sessiz sedasız evlenen Özge Özpirinçci düğün için doğum sonrasını beklediğini söylemişti.

Anne olmak için gün sayan Özge Özpirinçci, Mert Vidinli ve Aslıhan Doğan ile buluştu. Mert Vidinli, sürpriz buluşmanın fotoğrafını "Anneleri buluşturdum Aslıhan’dan mini tüyolar" notu ile Instagram'da paylaştı.

7,5 aylık hamile olan Özge Özpirinçci'nin kısacık kestirdiği saçları dikkatlerden kaçmadı.

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Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün kızları olacak. Güzel oyuncu kızına "Üzüm" adını koymak istese de eşinden bu konuda onay alamadı.


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Özge Özpirinçci Salih Bademci
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