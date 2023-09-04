Özge Özpirinçci'ye bomba partner! Bakın başrolü kiminle paylaşacak

Kıvanç Tatlıtuğ ile ikinci kez aynı yapımda rol almaya hazırlanırken son anda Aile dizisinin kadrosundan çıkarılan Özge Özpirinçci'nin yeni projesi geçtiğimiz günlerde belli oldu.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan ve setlere geri dönmek istediğini her fırsatta dile getiren Özge Özpirinçci ‘Sandık Kokusu’ dizisi ile izleyenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı “Sandık Kokusu” için el sıkışan Özge Özpirinçci, henüz kanalı netleşmeyen dizide 3 çocuk annesi Karsu rolüne hayat verecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Özpirinçci'nin partnerine kimin hayat vereceği de belli oldu. Metin Akdülger, “Sandık Kokusu”yla anlaştı.

Serenay Sarıkaya'yla başrol oynadığı “Kimler Geldi, Kimler Geçti” dizisindeki sahnelerini tamamlamak üzere olan Akdülger, daha sonra “Sandık Kokusu” için hazırlık yapmaya başlayacak. Aile ilişkilerini etkileyici bir dille ele alan dizinin genel yönetmenliğini Zeynep Günay, yönetmenliğini ise Nezaket Coşkun yapacak.



