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Özge Ulusoy trafik kazasında hayatını kaybeden babasının kırık saatini paylaştı '14:05'

06.12.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model Özge Ulusoy'un Emekli Albay olan babası Haydar Ulusoy'a araba çarpmış ve hayatını kaybetmişti. Babasının ani vefatıyla yıkılan Özge Ulusoy önceki gün babasını gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlarken, sonrasında babasının kaza esnasında kırılan saatini paylaştı.

Özge Ulusoy trafik kazasında hayatını kaybeden babasının kırık saatini paylaştı '14:05'

Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy (73), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Özge Ulusoy'un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy'a, dün saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda araç çarpmıştı.

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Elif N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen Emekli Albay Haydar Ulusoy'a çarparak hayatının kaybetmesine sebep olmuştu. Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un emekli olduktan sonra avukatlık yaptığı öğrenildi.

Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

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TUTUKLANDI

Özge Ulusoy'un babası emekli albay ve avukat Haydar Ulusoy'a otomobille çarpıp ölümüne neden olan sürücü Elif Nazlı, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Özge Ulusoy, instagram hesabından babası ile olan fotoğrafını paylaştı. 'Ulusoy paylaşımına ise, "Yeninden kavuşuncaya denk" notunu düştü.

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BABASININ KAZADA KIRILAN SAATİNİ PAYLAŞTI

Instagram hesabından babasının kaza anında kırılan kol saatini paylaşan Özge Ulusoy, fotoğrafa 04.12.2022. 14.05... Babacığım..." notunu ekledi.


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Özge Ulusoy Model Oyuncu

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