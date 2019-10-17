MAGAZİN

Özgül Kavruk artık bambaşka bir meslekte! İşte son hali

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 15:44 | Son Güncelleme

Çiçek Taksi'deki rolüyle çok genç yaşta başladığı oyunculuk deneyimini 2000'li yılların ortalarına kadar başarıyla sürdürdü Özgül Kavruk. Peki şimdi nerede olduğunu ve ne yaptığını biliyor musunuz?

Özgül Kavruk artık bambaşka bir meslekte! İşte son hali

Oyuncu Özgül Kavruk, Derman Bey, Böyle mi Olacaktı?, Gurbet Kadını, Nehir, Doktorlar, Parmaklıklar Ardında, Kızım Nerede, Sakarya Fırat gibi izlenme rekorları kıran dizilerde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazındı.

Kavruk, 2008 yılında elektrik mühendisi Ömer Seçkin ile dünyaevine girdi. Yeni hayatına başladıktan sonra da oyunculuğu sürdürdü. Eskisi kadar yoğun olmasa da yine kamera karşısına geçti. Kavruk, şimdilerde kendine ait stüdyosunda pilates eğitmenliği yapıyor. Kendisine danışanlara formda ve sağlıklı kalmanın yollarını öğretiyor.

5c9c7bebc03c0e55c012ba38

5da846dbd3806c1044fe9fe2

Bir zamanlar dizilerin vazgeçilmez yüzü olan Özgül Kavruk, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. Oyuncu, mutluluğunu da sosyal medya sayfasından paylaştığı pozuyla takipçilerine duyurdu.


PARTNERMiami güzeli nefes kestiMiami güzeli nefes kesti
Haluk Levent, yetenek sınavının kaldırılmasıyla ilgili harekete geçtiHaluk Levent, yetenek sınavının kaldırılmasıyla ilgili harekete geçti
'Çok güçlü ve mutluyum''Çok güçlü ve mutluyum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Özgül Kavruk Özgül Kavruk son hali

En Çok Okunan Haberler

ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a Suriye tepkisi!

ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a Suriye tepkisi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Porno izlemeyi seviyorum

Porno izlemeyi seviyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haluk Levent, yetenek sınavının kaldırılmasıyla ilgili harekete geçti

Haluk Levent, yetenek sınavının kaldırılmasıyla ilgili harekete geçti

Burcu Esmersoy: Çok güçlü ve mutluyum

'Çok güçlü ve mutluyum'

Elit İşcan kabus anlarını anlattı! 'Sarılarak 'öp beni' dedi ve dudaklarını...'

Elit İşcan kabus anlarını anlattı! 'Sarılarak 'öp beni' dedi ve dudaklarını...'

Rihanna'nın hamile olduğu iddia ediliyordu! Olay paylaşım

Hamile olduğu iddia ediliyordu! Olay paylaşım

Meltem Miraloğlu tüp bebek tedavisine başladı

Tüp bebek tedavisine başladı

Dilber Ay'ın çocukları miras yüzünden birbirine girdi! 'Mezarı açılsın'

Çocukları miras yüzünden birbirine girdi! 'Mezarı açılsın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.