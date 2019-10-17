Özgül Kavruk artık bambaşka bir meslekte! İşte son hali

Oyuncu Özgül Kavruk, Derman Bey, Böyle mi Olacaktı?, Gurbet Kadını, Nehir, Doktorlar, Parmaklıklar Ardında, Kızım Nerede, Sakarya Fırat gibi izlenme rekorları kıran dizilerde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazındı.

Kavruk, 2008 yılında elektrik mühendisi Ömer Seçkin ile dünyaevine girdi. Yeni hayatına başladıktan sonra da oyunculuğu sürdürdü. Eskisi kadar yoğun olmasa da yine kamera karşısına geçti. Kavruk, şimdilerde kendine ait stüdyosunda pilates eğitmenliği yapıyor. Kendisine danışanlara formda ve sağlıklı kalmanın yollarını öğretiyor.

Bir zamanlar dizilerin vazgeçilmez yüzü olan Özgül Kavruk, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. Oyuncu, mutluluğunu da sosyal medya sayfasından paylaştığı pozuyla takipçilerine duyurdu.



