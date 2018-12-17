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Özgün'den itiraf: 4 yıl önce aynanın karşısına geçtim ve...

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.12.2018 10:56 | Son Güncelleme

Şarkıcı Özgün, spor yapmaya nasıl karar verdiğini anlattı: “4 yıl önce aynanın karşısına geçtim ve kendimi görmek istediğim halime dönüşebilmek için azimle ve hiç yorulmadan çalıştım.“

Özgün'den itiraf: 4 yıl önce aynanın karşısına geçtim ve...

Başarılı şarkıcı Özgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda spora olan ilgisinin nasıl doğduğunu anlattı. Dört yıl önce aynanın karşısına geçtiğini söyleyen Özgün, şöyle dedi:

“Bundan dört yıl önce aynanın karşısına geçtim ve kendime bir söz verdim. Yapmak istediğim ve kendimi görmek istediğim halime dönüşebilmek için azimle ve hiç yorulmadan çalıştım. Spor yapmak, bir süre sonra hayat tarzım haline geldi ve olduğum kişiden, hissettiğim şeyden çok mutlu olduğumu fark ettim. Sıkı çalışmanın ve inanmanın istediğimiz her şeyi yapabilmek için ilk adım olduğunu artık biliyorum. Müzik, spor ve ailem hayatımın vazgeçilmezleri…”



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