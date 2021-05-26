SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Özgür Ekmekçioğlu: 7 yıl dedik, 5 yılda Süper Lig'e geldik

Özgür Ekmekçioğlu: 7 yıl dedik, 5 yılda Süper Lig'e geldik

26.05.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu maçının ardından açıklamalarda konuştu.

Özgür Ekmekçioğlu: 7 yıl dedik, 5 yılda Süper Lig'e geldik

Süper Lig'e yükselen son takım olan Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu maçı sonrasında kazanılan zaferi değerlendirdi.

Göreve geldiklerinde hayallerinin bu olduğunu söyleyen Ekmekçioğlu, "Olağanüstü duygular yaşıyorum. Göreve geldiğimizde zaten bu planlamayı açıklamıştık. 7 sene içerisinde Süper Lig'e çıkacağımızı söylemiştik. Bir hikaye yazmak istedik Mustafa Denizli'yi buraya davet ederek. 38 yıl sonra hocamız buraya geldi ve hiç teknik direktör olmadığı kulübünde şampiyonluk yaşadı. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı noktaları yaşıyoruz." dedi.

Mustafa Denizli'ye minnettar olduğunu dile getiren Altay Başkanı, "Mustafa Denizli hocamız zaten buranın bir parçası. Buranın varlığının şahitlerinden bir tanesi. Ben bu kulüpte davet edilemem, çağırılırım ve görevimi yaparım dedi. Kendisine sonsuz minnettarız." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kolay yoldan para kazanmak için jigolo oldu, başına gelmeyen kalmadı! Kolay yoldan para kazanmak için jigolo oldu, başına gelmeyen kalmadı!
Süper Lig'e yükselen son takım Altay!Süper Lig'e yükselen son takım Altay!
Formula 1'de sıradaki durak MonacoFormula 1'de sıradaki durak Monaco
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Altay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk'tan 'eğitimde telafi' açıklaması: Haziran'da başlıyor

Bakan Selçuk'tan 'eğitimde telafi' açıklaması: Haziran'da başlıyor

Erdoğan'dan Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'a destek

Erdoğan'dan Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'a destek

Boupendza'nın transferinde mutlu son!

Boupendza'nın transferinde mutlu son!

Başkan ikna etti! Gareth Bale geliyor

Başkan ikna etti! Gareth Bale geliyor

Yeni transferler peş peşe KAP'a bildirildi!

Yeni transferler peş peşe KAP'a bildirildi!

Aboubakar transferinde son dakika! Fenerbahçe...

Aboubakar transferinde son dakika! Fenerbahçe...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Emre Belözoğlu'na sürpriz teklif var!

Emre Belözoğlu'na sürpriz teklif var!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

F.Bahçe, Rachid Ghezzal için nabız yokluyor

F.Bahçe, Rachid Ghezzal için nabız yokluyor

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

G.Saray'da 2 yıllık imza

G.Saray'da 2 yıllık imza

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.