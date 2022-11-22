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Özgür Karataş kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Trafik kazasında ölen Baş Belası organizatörü Özgür Karataş'ın hayatı!

22.11.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özgür Karataş, Baş Belası adlı tiyatro oyununda rol alan oyuncuları taşıyan minibüste bulunuyordu. Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy da dahil olmak üzere 8 kişinin yaralandığı kazada, araç içinde sıkışan ve hayatını kaybeden üç kişiden biri olan Özgür Karataş vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Baş Belası tiyatro oyununun organizatörü Özgür Karataş kimdir? İşte detaylar...

Özgür Karataş kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Trafik kazasında ölen Baş Belası organizatörü Özgür Karataş'ın hayatı!

Özgür Karataş 'ın organizatörlüğü yaptığı Baş Belası oyununun ekibi Karadeniz turnesi kapsamında Çorum'da oyunlarını sergiledikten sonra Samsun'a gitmek için yola çıktı. Araç, Merzifon ilçesinde kaza yaptı. Bununla birlikte, Özgür Karataş'ın hayatı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki Özgür Karataş kimdir, kaç yaşındaydı? İşte ayrıntılar...

ÖZGÜR KARATAŞ KİMDİR?

Özgür Karataş Samsun il kültür ve turizm müdürlüğünde de görev yapan organizatördür.

Özgür Karataş kimdir, neden öldü? Baş Belası organizatörü Özgür Karataş hayatını kaybetti

TOLGA GÜLERYÜZ HAYATINI KAYBETTİ

Zeynep Gülmez'in eşi, tiyatro oyuncusu Tolga Güleryüz korkunç kazada hayatını kaybetti.

Özgür Karataş kimdir, neden öldü? Baş Belası organizatörü Özgür Karataş hayatını kaybetti

NE OLMUŞTU?

Karadeniz turnesi kapsamında Çorum'da oyunlarını sergileyen Baş Belası tiyatro ekibi Samsun'a doğru yola çıktı.

Pazar gecesi yola çıkan ekip gece yarısı Amasya Merzifon mevkiinde tıra arkadan çarptı.

KAZADA ÖLEN TİYATROCULAR

Olay yerinde Özgür Karataş, Burak Topçu ve Tolga Güleryüz hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı.

Olayın ardından minibüs şoförü tutuklanırken tır şoförü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Özgür Karataş kimdir, neden öldü? Baş Belası organizatörü Özgür Karataş hayatını kaybetti

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